Iran đề xuất thu phí qua Hormuz, yêu cầu thanh toán bằng nội tệ

Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran cho biết, theo một đề xuất của cơ quan lập pháp, phí quá cảnh qua eo biển Hormuz sẽ được thanh toán bằng đồng nội tệ của Iran là rial. Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội X của Tổng lãnh sự quán Iran tại Mumbai (Ấn Độ) hôm thứ Sáu.

Theo NDTV, động thái này cho thấy Tehran đang từng bước điều chỉnh các cơ chế tài chính liên quan đến một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ nhộn nhịp nhất toàn cầu.

Đây là một phần của “Kế hoạch hành động chiến lược về an ninh và phát triển bền vững eo biển Hormuz” – khuôn khổ chính sách nhằm tăng cường kiểm soát an ninh đồng thời mở rộng đòn bẩy kinh tế của Iran tại khu vực.

Trong khuôn khổ kế hoạch này, chính phủ Iran có thể cân nhắc ký kết một thỏa thuận với Oman nếu cần thiết, song đây chỉ là điều khoản mang tính bổ trợ, không phải trọng tâm của sáng kiến.

Eo biển Hormuz hiện là “điểm nghẽn” then chốt của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, nơi trung chuyển một tỷ trọng lớn dầu mỏ thế giới. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến cơ chế thu phí, đặc biệt về đồng tiền thanh toán, đều có thể tác động đáng kể tới chi phí vận tải, dòng chảy thương mại và cục diện địa chính trị tại khu vực Vịnh.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ không thể bắt đầu cho đến khi hai điều kiện then chốt được đáp ứng: thiết lập lệnh ngừng bắn tại Lebanon và giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran. “Có hai nội dung đã được các bên thống nhất nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện: ngừng bắn tại Lebanon và giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran trước khi bắt đầu đàm phán”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X. “Hai vấn đề này phải được hoàn tất trước khi các cuộc đàm phán có thể khởi động". Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu vào sáng thứ Bảy (giờ địa phương) tại Islamabad, theo Nhà Trắng. Phái đoàn Mỹ sẽ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner – con rể của Tổng thống Donald Trump. Trước khi lên đường tới Islamabad, ông Vance nói với các phóng viên: “Chúng tôi mong đợi cuộc đàm phán. Tôi nghĩ nó sẽ mang lại tín hiệu tích cực". Trong khi đó, phía Tehran chưa công bố thành phần phái đoàn. Tuy nhiên, một số truyền thông địa phương cho biết đoàn có thể do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu. Ông Ghalibaf, một nhân vật trong bộ máy quyền lực Iran, được cho là có vai trò cứng rắn trong việc kiểm soát bất đồng chính kiến, đã nổi lên như một kênh đối thoại quan trọng với chính quyền Tổng thống Trump trong suốt thời gian xung đột.