Reuters: Mỹ đồng ý giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran tại Qatar

(VTC News) -

Nguồn tin cấp cao từ Iran ngày 11/4 cho biết Mỹ đồng ý giải phóng các tài sản bị đóng băng của Tehran tại Qatar và một số ngân hàng nước ngoài. Động thái này xảy ra trong bối cảnh hai bên bước vào vòng đàm phán quan trọng tại Islamabad (Pakistan).

Biển quảng cáo gần trung tâm báo chí, nơi dự kiến diễn ra đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tại Islamabad (Pakistan), ngày 11/4/2026. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, nguồn tin nhận định động thái này cho thấy Washington đang thể hiện “sự nghiêm túc” trong việc tìm kiếm thỏa thuận với Tehran.

Theo đó, việc “mở khoá” tài sản có liên quan trực tiếp đến cam kết đảm bảo an toàn lưu thông qua eo biển Hormuz – một trong những nội dung trọng tâm trên bàn đàm phán.

Một nguồn tin Iran khác cho biết Mỹ đã chấp thuận giải phóng khoảng 6 tỷ USD tài sản của nước này đang được lưu giữ tại Qatar. Tuy nhiên, phía Mỹ hiện chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, trong khi Bộ Ngoại giao Qatar cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad để tham gia đàm phán với quan chức Iran, ngày 11/4/2026. (Ảnh: Reuters)

Khoản tiền bị phong tỏa từ năm 2018

Khoản 6 tỷ USD nói trên có nguồn gốc từ doanh thu bán dầu của Iran cho Hàn Quốc, nhưng đã bị phong tỏa tại các ngân hàng Hàn Quốc kể từ năm 2018, sau khi Tổng thống Donald Trump tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Số tiền này từng được dự kiến giải ngân vào năm 2023 trong thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran do Qatar làm trung gian. Theo đó, Iran trả tự do cho 5 công dân Mỹ, đổi lại Washington đồng ý giải phóng 5 công dân Iran và “mở khóa” khoản tiền nói trên.

Tuy nhiên, sau khi lực lượng Hamas, đồng minh của Iran, tiến hành cuộc tấn công ngày 7/10/2023 nhằm vào Israel, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã quyết định đóng băng trở lại số tiền này.

Khi đó, các quan chức Mỹ nhấn mạnh Iran sẽ không thể tiếp cận khoản tiền trong tương lai gần, đồng thời khẳng định Washington vẫn giữ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với tài khoản.

Theo quy định được Mỹ đưa ra trước đó, ngay cả khi được giải phóng, số tiền này chỉ được phép sử dụng cho các mục đích nhân đạo như mua thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế và hàng hóa nông nghiệp. Đồng thời, các khoản chi tiêu phải được thực hiện thông qua các nhà cung cấp được phê duyệt và đặt dưới sự giám sát của Bộ Tài chính Mỹ.

Al Jazeera cùng ngày đưa tin, một quan chức Mỹ bác bỏ thông tin cho rằng Washington đã đồng ý giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin cấp cao Iran cho biết Mỹ đã chấp thuận “mở băng” tài sản của Tehran đang được giữ tại Qatar và một số ngân hàng nước ngoài.