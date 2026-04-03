VinFast EC Van cửa trượt: Giải pháp vận chuyển linh hoạt trong phố

Sau thời gian gia nhập thị trường, VinFast EC Van đang khẳng định vị thế trong phân khúc xe tải van cỡ nhỏ tầm giá dưới 400 triệu đồng.

Điểm thay đổi lớn nhất trên biến thể nâng cao là thiết kế cửa hông dạng trượt, thực dụng hơn so với kiểu cửa mở ngang truyền thống trên các bản tiêu chuẩn.

Thiết kế cửa trượt này cho phép người dùng bốc xếp hàng hóa dễ dàng ngay cả trong những không gian chật hẹp hoặc khi xe dừng đỗ sát tường và các phương tiện khác.

Thay vì cần một khoảng trống lớn để mở cánh cửa ngang, cơ cấu trượt dọc thân xe giúp tối ưu hóa diện tích, đặc biệt hữu dụng tại các khu vực đô thị đông đúc hay ngõ nhỏ.

Về thông số kỹ thuật, Vinfast EC Van bản nâng cao vẫn duy trì kích thước tổng thể nhỏ gọn với chiều dài khoảng 3,7 m. Hệ thống chiếu sáng trước sau sử dụng bóng đèn halogen, gương chiếu hậu chỉnh cơ và bộ bánh xe sắt kích thước 14 inch.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở ngoại thất là đường ray trượt chạy dọc thân xe, cho phép mở cửa hông mà không tốn diện tích không gian bên cạnh.

Khoang nội thất của xe được thiết kế tối giản, tập trung vào công năng sử dụng với hai chỗ ngồi bọc nỉ. Các tiện nghi bao gồm cụm đồng hồ thông tin kỹ thuật số, hệ thống giải trí radio và điều hòa chỉnh cơ. Do đây là phiên bản nâng cao, xe được trang bị sẵn kính chỉnh điện, giúp người lái thao tác thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển và giao nhận hàng.

Hệ truyền động của xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 110 Nm.

Với bộ pin dung lượng hơn 18 kWh, xe có phạm vi hoạt động khoảng 175 km sau mỗi lần sạc đầy. Thông số này được đánh giá là phù hợp cho lộ trình giao hàng liên tục trong ngày tại các thành phố lớn.

Trong phân khúc này, Suzuki Việt Nam cũng đã thay thế dòng Carry bằng mẫu Eeco sở hữu cửa trượt với giá bán khoảng 310 triệu đồng.

Dù có mức giá dễ tiếp cận hơn một chút so với bản nâng cao của EC Van, nhưng mẫu xe từ thương hiệu Nhật Bản lại gặp hạn chế ở khả năng chuyên chở với trọng tải chỉ 485 kg, thấp hơn so với EC Van.

Hiện tại, VinFast EC Van đang được phân phối với mức giá niêm yết 325 triệu đồng. Trong phân khúc xe tải van cỡ nhỏ, sản phẩm này cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Suzuki Eeco.

Tuy nhiên, xe điện đang chiếm ưu thế nhờ chi phí vận hành thấp, khả năng chịu tải tốt và được hưởng các chính sách ưu đãi về nạp năng lượng tại hệ thống trạm sạc công cộng.