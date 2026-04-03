Honda Việt Nam triển khai chương trình khách hàng thân thiết trên My Honda+

Công ty Honda Việt Nam (HVN) khởi động “Chương trình Khách hàng thân thiết Honda” trên nền tảng ứng dụng My Honda+, nhằm tăng cường kết nối với người dùng thông qua cơ chế tích điểm, nâng hạng thành viên và nhiều ưu đãi dành cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ của hãng.

Theo HVN, chương trình được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/4/2026, áp dụng cho khách hàng đăng ký tài khoản và xác nhận tham gia trực tiếp trên ứng dụng My Honda+.

Trong giai đoạn đầu, chương trình hướng đến người dùng sở hữu xe hai bánh do Honda Việt Nam phân phối, đồng thời hãng cũng đang nghiên cứu mở rộng sang nhóm khách hàng ô tô trong thời gian tới.

Chương trình khách hàng thân thiết được xây dựng với ba loại điểm gồm JOY, JOY+ xếp hạng và JOY+ đổi thưởng. Mỗi loại điểm có chức năng khác nhau, từ việc tham gia các hoạt động trên ứng dụng, nâng hạng thành viên cho đến quy đổi quà tặng và ưu đãi.

Trong đó, điểm JOY được tích lũy thông qua các hoạt động tương tác trên ứng dụng My Honda+. Người dùng có thể dùng điểm này để tham gia chương trình quay số may mắn được tổ chức định kỳ vào ngày 14 và 28 hàng tháng.

Với 5.000 điểm JOY, khách hàng có thể đổi một lượt quay, với cơ hội trúng nhiều phần quà như xe máy Honda, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh hoặc các e-voucher giảm giá dầu nhớt và thẻ điện thoại. Mỗi kỳ quay số có hơn 10.000 giải thưởng dành cho người tham gia.

Bên cạnh đó, điểm JOY+ xếp hạng được tích lũy thông qua các giao dịch mua sắm, thay thế phụ tùng, phụ kiện hoặc mũ bảo hiểm chính hãng tại hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

Điểm này là cơ sở để xác định cấp độ thành viên, gồm bốn hạng: Đồng, Bạc, Vàng và Kim cương. Tỷ lệ tích điểm tăng dần theo từng cấp, lần lượt từ 0,5% đến 3%, giúp khách hàng hưởng nhiều quyền lợi hơn khi sử dụng dịch vụ.

Các thành viên ở hạng Vàng và Kim cương còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi như ưu tiên khi làm dịch vụ tại hệ thống HEAD, nhận điểm thưởng vào dịp sinh nhật hoặc các quyền lợi khác trong hệ sinh thái dịch vụ của Honda.

Đặc biệt, khách hàng đạt hạng Kim cương có thể được miễn phí khóa đào tạo bằng lái hạng A tại Trung tâm Lái xe An toàn của Honda Việt Nam.

Trong khi đó, điểm JOY+ đổi thưởng cho phép khách hàng quy đổi thành quà tặng hoặc e-voucher trên ứng dụng My Honda+. Điểm này cũng được tích lũy từ các giao dịch hợp lệ tại hệ thống HEAD và có thời hạn sử dụng 180 ngày.

Đáng chú ý, trong năm đầu triển khai chương trình (từ 1/4/2026 đến 31/3/2027), HVN áp dụng mức tích điểm ưu đãi lên đến 5 - 7% tùy theo hạng thành viên nhằm khuyến khích người dùng trải nghiệm nền tảng số của hãng.

Ra mắt từ năm 2019, ứng dụng My Honda+ được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng quản lý phương tiện, theo dõi lịch sử bảo dưỡng - sửa chữa, đặt lịch dịch vụ và tìm kiếm đại lý gần nhất.

Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp kho e-voucher ưu đãi từ các đối tác, thông tin sản phẩm mới và nhiều hoạt động tương tác dành cho cộng đồng người dùng Honda.

Theo Honda Việt Nam, việc triển khai chương trình khách hàng thân thiết trên My Honda+ là một bước đi trong chiến lược số hóa dịch vụ và xây dựng hệ sinh thái tiện ích cho khách hàng, đồng thời tăng cường trải nghiệm trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng sản phẩm của hãng.