Thời trang 'One Car Two Vibes – Song hành phong cách' tại lễ ra mắt C5 SHS-H

Vừa qua, mẫu xe Omoda C5 SHS-H đã được ra mắt theo một cách khác biệt. Mẫu xe xuất hiện trong một không gian được dàn dựng như sàn runway, nơi ánh sáng, âm nhạc và chuyển động cùng hội tụ để kể một câu chuyện: câu chuyện về phong cách sống của thế hệ mới – nơi công nghệ và cá tính song hành.

Ngay từ những bước chân đầu tiên trên sàn diễn, sự kiện đã gợi mở một trải nghiệm khác biệt. Ánh sáng chia đôi không gian thành hai mảng đối lập – xanh và đỏ – tượng trưng cho hai trạng thái cảm xúc, hai cá tính, hai “vibe” tồn tại trong cùng một tổng thể. Ở trung tâm sân khấu, C5 SHS-H không chỉ là một chiếc xe, mà là “nhân vật chính” của câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ thời trang.

Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại sứ Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Khi một chiếc xe được kể bằng ngôn ngữ thời trang

Chủ đề “One Car Two Vibes - Song hành phong cách” không dừng lại ở thông điệp, mà được hiện thực hóa xuyên suốt trong từng chi tiết của bộ sưu tập trình diễn.

Lấy cảm hứng từ chính triết lý vận hành của C5 SHS-H – nơi động cơ xăng và mô-tơ điện phối hợp linh hoạt – các thiết kế thời trang được xây dựng dựa trên sự đối lập có chủ đích: mềm mại và sắc sảo, tối giản và nổi bật, tĩnh lặng và chuyển động. Những lớp layer, cấu trúc phom dáng và cách styling cho phép một trang phục thể hiện hai diện mạo khác nhau, tương tự như cách chiếc xe chuyển đổi giữa các trạng thái vận hành.

Hai gam màu chủ đạo – xanh và đỏ – không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ mà còn dẫn dắt cảm xúc người xem. Xanh đại diện cho Gentle vibe: nhẹ nhàng, tinh giản, hiện đại. Đỏ đại diện cho Dynamic vibe: mạnh mẽ, nổi bật, giàu năng lượng. Sự phân tách rõ ràng nhưng liên kết chặt chẽ giữa hai gam màu đã tạo nên một hành trình thị giác liền mạch trên runway.

Đặc biệt, các chi tiết đính kết đá hình khối tứ giác – lấy cảm hứng từ cấu trúc mặt ca-lăng của C5 – được ứng dụng trên trang phục, tạo nên cầu nối trực tiếp giữa thời trang và thiết kế automotive. Đây không chỉ là sự “lấy cảm hứng”, mà là cách chiếc xe được “dịch” sang một ngôn ngữ sáng tạo khác.

Ba chương trình diễn – ba trạng thái cảm xúc

Sàn diễn được chia thành ba chương, tương ứng với ba trạng thái cảm xúc và cũng là ba lớp ý nghĩa của sự kiện.

Chương 1 – Gentle Style (Xanh): Mở đầu với những thiết kế mang tinh thần nhẹ nhàng, thanh lịch, sử dụng chất liệu bay, mềm và phom dáng tinh giản. Sự xuất hiện của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc với vai trò first face đã đặt nền tảng cho một không gian thẩm mỹ mang tính cân bằng và tinh tế.

Chương 2 – Dynamic Style (Đỏ): Không gian chuyển mình sang gam đỏ nóng, nơi các thiết kế trở nên sắc nét, cấu trúc rõ ràng và giàu năng lượng hơn. Những bước catwalk mạnh mẽ, dứt khoát mang lại nhịp điệu hoàn toàn khác, thể hiện rõ tinh thần dynamic – đối lập nhưng không tách rời với gentle.

Chương 3 – Mix Style (Xanh + Đỏ): Đây là điểm giao thoa – nơi hai cá tính cùng tồn tại trong một tổng thể. Các thiết kế kết hợp hai bảng màu, hai chất liệu, hai phong cách, tạo nên một trạng thái cân bằng mới. Sự xuất hiện đồng thời của các gương mặt đại diện đã làm rõ thông điệp: không phải lựa chọn một trong hai, mà là khả năng sở hữu cả hai.

Sự xuất hiện của hoa hậu Miss Word Việt Nam 2025 Phan Phương Oanh bùng nổ sân khấu

Hoa hậu Phan Phương Oanh - đại sứ thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Cao trào của chương trình nằm ở thiết kế Vedette – nơi người mẫu thực hiện chuyển đổi trực tiếp trên sân khấu từ Gentle sang Dynamic thông qua các lớp trang phục có thể tháo rời. Khoảnh khắc ấy không chỉ là điểm nhấn trình diễn, mà còn là cách concept được “giải mã” rõ ràng nhất: sự chuyển đổi linh hoạt, liền mạch, không gián đoạn – đúng với bản chất của một chiếc super hybrid. Ở đây, thời trang không còn là minh họa, mà trở thành một ẩn dụ trực quan cho công nghệ.

Sự xuất hiện của Hoa hậu Phan Phương Oanh ở phần kết không chỉ là một màn trình diễn, mà là điểm kết nối giữa con người và sản phẩm. Với hình ảnh hiện đại, tự tin và đa sắc thái, cô đại diện cho chính tinh thần mà C5 SHS-H hướng tới: một thế hệ không chấp nhận giới hạn, không muốn bị đóng khung trong những lựa chọn đơn lẻ. Theo cách đó, C5 SHS-H không chỉ là một mẫu xe hybrid. Nó là một tuyên ngôn – về việc không cần phải đánh đổi giữa hiệu suất và cảm xúc, giữa công nghệ và phong cách.

Thông qua sự kiện này, Omoda & Jaecoo Việt Nam cho thấy một hướng đi rõ ràng: thay vì giới thiệu sản phẩm theo cách truyền thống, thương hiệu lựa chọn kể câu chuyện bằng trải nghiệm, bằng hình ảnh và bằng cảm xúc. C5 SHS-H không chỉ được ra mắt, mà được “trình diễn” như một phần của phong cách sống – nơi công nghệ không còn là thứ tách biệt, mà trở thành một phần tự nhiên trong cách con người thể hiện bản thân.

Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô toàn cầu đã có mặt tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thể giới, thuộc Tập đoàn Chery - hãng xe Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại châu Âu. Đây là tập đoàn đã giữ vững vị thế số 1 về xuất khẩu ô tô suốt 23 năm liên tiếp và được JD Powers đánh giá chất lượng xe xuất xưởng số 1 năm 2023, 2024 và 2025. Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên – thông qua mô hình liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn Geleximco - Tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam và Tập đoàn Chery - niềm tự hào của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026. Đây là một trong những cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng hành vì khách hàng Việt với phương châm “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam”.