Muốn phúc khảo điểm thi lớp 10, thí sinh TP.HCM cần lưu ý gì?

(VTC News) -

Sáng 19/6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của hơn 151.000 thí sinh tham dự kỳ thi.

Sau khi tra cứu kết quả, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi được đăng ký từ hôm nay (19/6) đến 16h ngày 23/6.

Hình minh hoạ.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, các trường THCS có học sinh dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình đăng ký phúc khảo, cung cấp mẫu đơn, đồng thời bố trí nhân sự và cơ sở vật chất để tiếp nhận hồ sơ thuận lợi cho học sinh.

Từ 7h30 đến 11h30 ngày 24/6, các trường THCS tổng hợp hồ sơ phúc khảo và nộp về Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa). Dự kiến ngày 30/6, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra ngày 1 và 2/6 với hơn 151.000 thí sinh dự thi.

Theo quy định, điểm xét tuyển vào lớp 10 thường được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Thí sinh được xét tuyển phải dự thi đầy đủ các môn theo quy định, không vi phạm quy chế và không có bài thi nào bị điểm 0.

Mỗi học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Khi trúng tuyển ở nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập học tại nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Năm nay, TP.HCM có 4 trường tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý chỉ xét tuyển vào lớp chuyên đối với thí sinh dự thi đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế và tất cả bài thi đều đạt trên 2 điểm.

Những học sinh không trúng tuyển lớp chuyên vẫn được tiếp tục tham gia xét tuyển vào lớp 10 THPT thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp.

Lớp chuyên Sinh của THPT chuyên Lê Hồng Phong có đầu vào cao nhất với 39,25/50 điểm ở nguyện vọng 1.

Ngay sau khi biết điểm lớp 10 chuyên, tích hợp, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn. Thời gian, từ hôm nay (19/6) đến 16h ngày 23/6/2026.

Riêng thí sinh trúng tuyển thẳng vào lớp 10: đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT để trường thực hiện xác nhận hồ sơ trong thời gian quy định.

Sở lưu ý: Nếu phụ huynh và học sinh không hoàn thành thủ tục xác nhận trực tuyến (đối với học sinh loại hình chuyên, tiếng Anh tích hợp hoặc nộp hồ sơ trực tiếp với thí sinh tuyển thẳng) trong thời gian quy định, thí sinh được xem từ chối trúng tuyển và chuyển sang chờ xét tuyển ở loại hình còn lại.