Phát hiện sớm ung thư tiêu hóa nhờ công nghệ nội soi tích hợp trí tuệ nhân tạo

Trong bối cảnh các bệnh lý đường tiêu hóa ngày càng gia tăng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn chính thức đưa vào hoạt động Đơn vị Tiêu hóa hiện đại theo mô hình one – stop. Đơn vị được trang bị hệ thống nội soi thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến mục tiêu phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và điều trị toàn diện các bệnh lý tiêu hóa, đặc biệt là ung thư.

Bệnh tiêu hóa gia tăng, nhiều người bệnh đến viện khi đã muộn

Theo các chuyên gia, tỷ lệ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa có xu hướng tăng nhanh, liên quan chặt chẽ đến lối sống và thói quen sinh hoạt của người dân. Ăn uống thiếu vệ sinh, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá, thức khuya, lạm dụng chất kích thích, ít vận động… là những yếu tố nguy cơ phổ biến làm gia tăng các bệnh viêm dạ dày, đại tràng, polyp và ung thư tiêu hóa.

Chính thức ra mắt Đơn vị tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.

Điều đáng lo ngại là phần lớn người bệnh thường chủ quan với những triệu chứng ban đầu như đau bụng âm ỉ, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy hơi, chán ăn… Nhiều trường hợp tự ý mua thuốc điều trị hoặc ngưng thuốc sớm khi thấy đỡ triệu chứng. Việc điều trị không tuân thủ, dùng thuốc không đủ liều hoặc kéo dài tình trạng viêm mạn tính có thể dẫn đến kháng thuốc, tái phát bệnh và gây ra những biến đổi bất thường của niêm mạc đường tiêu hóa – nền tảng hình thành ung thư.

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Quản trị Vận hành Tập đoàn Y khoa Tâm Trí, cho biết: “Thực tế lâm sàng cho thấy, không ít bệnh nhân chỉ đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, chi phí cao và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm, nhiều bệnh lý tiêu hóa hoàn toàn có thể điều trị đơn giản, ít xâm lấn và đạt hiệu quả cao”.

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Quản trị Vận hành Tập đoàn Y khoa Tâm Trí phát biểu tại sự kiện.

Các bác sĩ khuyến cáo, người trên 40 tuổi, đặc biệt là những người có tiền sử gia đình mắc bệnh đại tràng, polyp hoặc ung thư tiêu hóa, cần chủ động nội soi tầm soát định kỳ. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm tổn thương và phòng ngừa nguy cơ ung thư hóa.

Ứng dụng AI phát hiện sớm dấu hiệu ung thư

Xuất phát từ thực trạng bệnh lý tiêu hóa ngày càng gia tăng, với sự quyết tâm của Tập đoàn Y khoa Tâm Trí cùng sự hỗ trợ của đối tác Olympus (Nhật Bản), Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn đã mạnh dạn đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống nội soi EVIS X1 (CV-1500) với ba dàn nội soi hiện đại.

Hệ thống nội soi thế hệ mới này được tích hợp công nghệ ánh sáng dải hẹp (NBI) và nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ bác sĩ nâng cao khả năng quan sát và nhận diện các tổn thương bất thường của niêm mạc đường tiêu hóa. Nhờ đó, khoảng 90% các tổn thương nghi ngờ ung thư có thể được phát hiện ngay ở giai đoạn sớm.

Nhiều trang thiết bị biện đại phục vụ quá trình thăm khám và điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Quản trị Vận hành Tập đoàn Y khoa Tâm Trí, cho biết: “Điểm nổi bật của mô hình là không chỉ dừng lại ở nội soi chẩn đoán. Với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, bệnh viện có thể thực hiện nội soi can thiệp và điều trị ngay trong cùng một lần nội soi. Điều này giúp người bệnh được xử trí kịp thời, giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị lâu dài”.

Trước đây, người bệnh thường phải sinh thiết và chờ kết quả giải phẫu bệnh từ 1 đến 3 tuần. Hiện nay, với sự hỗ trợ của AI, bác sĩ có thể đánh giá nguy cơ tổn thương ngay trong quá trình nội soi, rút ngắn đáng kể thời gian chẩn đoán và hạn chế nguy cơ bỏ sót.

“Đơn vị Tiêu hóa hiện đại tại Tâm Trí Sài Gòn được xây dựng theo mô hình one - stop cung cấp trọn gói từ khám – chẩn đoán – nội soi – can thiệp – điều trị nội trú trong một quy trình liên tục. Trước khi nội soi, bệnh nhân được thăm khám chuyên khoa, tư vấn tiền mê, làm điện tim và đánh giá đầy đủ các yếu tố nguy cơ. Trong thời gian chuẩn bị, người bệnh được nghỉ tại phòng riêng có nhà vệ sinh khép kín, đảm bảo sự tiện lợi và riêng tư”, bác sĩ Tuấn nói.

Hội thảo chuyên đề “Nâng tầm chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa – Bước chuyển mình của Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn với công nghệ và chuẩn mực nội soi hiện đại”.

Sau nội soi, bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc dinh dưỡng theo hướng cá thể hóa, xây dựng thực đơn riêng phù hợp với từng nhóm bệnh như tiểu đường, tim mạch, thận…, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và trải nghiệm của người bệnh.

Song song với chất lượng chuyên môn, vấn đề an toàn được bệnh viện đặc biệt chú trọng. Hệ thống rửa ống soi tự động đạt chuẩn quốc tế giúp đảm bảo mỗi ống soi được tiệt khuẩn tuyệt đối sau mỗi chu trình, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Khu vực nội soi được thiết kế với áp lực dương tương đương phòng mổ, kết hợp hệ thống lọc không khí HEPA và quy trình một chiều khép kín, đảm bảo môi trường vô trùng và an toàn tối đa cho người bệnh và nhân viên y tế.

Với định hướng phát triển dài hạn, bệnh viện đặt mục tiêu nâng công suất lên khoảng 100 ca nội soi mỗi ngày, từng bước xây dựng trung tâm lâm sàng xuất sắc và hướng đến trở thành bệnh viện chuyên sâu về tiêu hóa trong vòng 3 năm tới, phục vụ người dân khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM và các vùng lân cận.

Theo số liệu GLOBOCAN năm 2022, tại Việt Nam, ung thư là gánh nặng y tế với khoảng 180.000 ca mắc mới mỗi. Trong đó, ung thư tiêu hóa chiếm tỷ lệ cao: Ung thư dạ dày: gần 15.000 ca tử vong/năm, phần lớn phát hiện muộn. Ung thư đại – trực tràng: khoảng 16.835 ca mắc mới và 8.454 ca tử vong/năm. Hơn 70% người mắc ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị.