Ngược dòng Nậm Sáng tìm dấu tích dòng lũ cuống phăng bản làng ở Lai Châu

Ngược lên thượng nguồn suối Nậm Sáng, những vết sạt lở vẫn hằn sâu trên sườn núi, hé lộ nơi dòng lũ hình thành trước khi cuốn phăng nhiều ngôi nhà ở bản Chít.
Lũ kinh hoàng quét Mường Than, Lai Châu diễn ra thế nào?
Tính đến 15h ngày 20/7, trận mưa lũ ở xã Mường Than làm 6 người chết, 2 người mất tích, 8 người bị thương. Khoảng 200 hộ dân ở xã Mường Than bị thiệt hại, ảnh hưởng nhà cửa, trong đó 24 hộ bị thiệt hại hoàn toàn; 20 hộ bị hư hỏng, không thể khắc phục; 156 hộ dân nằm trực tiếp trong vùng lũ quét, bị hư hỏng và phải di chuyển đến nơi an toàn. Nhiều công trình giao thông, trường học bị sạt lở, vùi lấp. Ước tính thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than khoảng trên 250 tỷ đồng.
Đề cập đến vụ sạt trượt nghiêm trọng xảy ra tại xã Mường Than ngày 17/7, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết có ba yếu tố chính dẫn đến sự cố này.
Trước hết là lượng mưa kéo dài trong nhiều ngày. Tại trạm đo Phúc Than, lượng mưa tích lũy từ đầu tháng 7 đến hết ngày 17/7 đạt gần 800 mm, khiến đất đá trên các sườn dốc ngấm no nước và giảm khả năng liên kết.
Yếu tố thứ hai là đặc điểm địa hình và địa chất của khu vực. Mường Than có nhiều sườn dốc, taluy tự nhiên và taluy nhân tạo, xen kẽ các khe suối nhỏ, trong khi nền đất đá bị phong hóa mạnh. Đây vốn là khu vực nhạy cảm với nguy cơ lũ quét và sạt lở khi xảy ra mưa lớn kéo dài.
Yếu tố cuối cùng là đợt mưa rất lớn từ đêm 16/7 đến ngày 17/7. Chỉ trong hơn một ngày, lượng mưa đo được khoảng 262,6 mm đã trở thành tác nhân kích hoạt, khiến khối đất đá vốn đã mất ổn định đồng loạt sạt xuống với quy mô lớn.
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