Một sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc chuột, Bộ Y tế ra thông báo khẩn

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi văn bản khẩn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cùng Sở Y tế, cơ quan an toàn thực phẩm các địa phương, liên quan đến sản phẩm ăn dặm HiPP Vegetable Carrot with Potato loại hũ 190 gram.

Động thái này được đưa ra sau khi Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo thông báo thu hồi toàn bộ sản phẩm trên tại khoảng 1.500 cửa hàng thuộc hệ thống siêu thị SPAR trên toàn quốc, do nghi ngờ có chứa chất độc thường dùng làm thuốc diệt chuột.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc.

Thuốc diệt chuột được phát hiện trong một mẫu thử của sản phẩm ăn dặm vị cà rốt và khoai tây loại 190 gram. (Ảnh: Tobias Steinmaurer/APA/dpa)

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số được đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng trực tuyến để phối hợp với nhà phân phối, tạm dừng kinh doanh sản phẩm nếu đang lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, các nền tảng phải gỡ bỏ thông tin liên quan đến sản phẩm và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Tại các địa phương, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm được yêu cầu rà soát việc đăng ký công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP. Trường hợp có doanh nghiệp đứng tên công bố, cơ quan chức năng phải làm việc trực tiếp, yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo từ nhà sản xuất.

Các đơn vị cũng phải báo cáo chi tiết số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, tiêu thụ và còn tồn kho, từ đó đề xuất phương án xử lý phù hợp với từng lô hàng liên quan đến cảnh báo.

Song song, cơ quan chức năng tăng cường truyền thông để người tiêu dùng nhận diện và không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả xử lý trước ngày 27/4.