Một hợp tác xã ở Cà Mau đạt giải nhất cuộc thi Gạo ngon ĐBSCL lần đầu tổ chức

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau) xuất sắc giành giải nhất với sản phẩm gạo chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe từ cảm quan đến chất lượng sau chế biến.

Cuộc thi thu hút 28 mẫu gạo đến từ 28 đơn vị trong khu vực đăng ký tham gia, trong đó riêng Cà Mau có 13 đơn vị góp mặt, gồm 10 HTX và 3 doanh nghiệp.

Các mẫu gạo tham dự cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2026, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa và trên 90% sản lượng gạo xuất khẩu.

Theo ông, hạt gạo không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là sinh kế của hàng triệu nông dân, là hình ảnh đại diện cho thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, ngành lúa gạo đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, chi phí sản xuất gia tăng và yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết.

Các mẫu gạo dự thi được mã hóa, chấm điểm qua hai vòng nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối.

Cuộc thi năm nay được tổ chức với thông điệp nâng tầm hạt gạo ĐBSCL theo hướng chất lượng cao, xanh và hội nhập quốc tế. Không chỉ là sân chơi tôn vinh sản phẩm, đây còn là diễn đàn kết nối chuỗi giá trị giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất - tiêu thụ hiệu quả.

Các mẫu gạo dự thi được mã hóa nhằm đảm bảo tính khách quan tuyệt đối. Ban giám khảo chấm thi qua 2 vòng. Vòng 1 đánh giá cảm quan hạt gạo về độ trắng, độ bóng, độ đồng đều và tỷ lệ bạc bụng. Vòng 2 đánh giá chất lượng cơm sau khi nấu với các tiêu chí như hương thơm, độ dẻo, độ tơi, vị ngọt và độ nguyên hạt.

Ông Nguyễn Trần Thức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau, nhận xét các mẫu gạo năm nay có chất lượng đồng đều, hạt sáng đẹp, cơm sau khi nấu đạt độ thơm, dẻo vượt trội. Điều này cho thấy các doanh nghiệp và HTX đã chuyển hướng đúng, tập trung vào chất lượng và giá trị thay vì chỉ chạy theo sản lượng.

Đáng chú ý, xu hướng sản xuất xanh, bền vững được thể hiện rõ qua các sản phẩm dự thi. Nhiều đơn vị áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, giảm thiểu hóa chất và đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Đại diện HTX Ba Đình - đơn vị đoạt giải nhất - cho biết mẫu gạo BL9 được sản xuất theo mô hình lúa - tôm, sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ và thuốc sinh học. Đây không chỉ là sản phẩm gạo chất lượng mà còn là minh chứng cho hướng đi nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu tại Cà Mau.

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh sản phẩm, cuộc thi còn mở ra cơ hội kết nối thị trường. Nhiều HTX kỳ vọng thông qua sự kiện sẽ tìm được đối tác tiêu thụ ổn định, giúp nông dân yên tâm sản xuất, tránh tình trạng “được mùa rớt giá”.

Trong bối cảnh ngành lúa gạo đứng trước nhiều áp lực, cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I không chỉ là sự kiện tôn vinh chất lượng mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị giá trị hạt gạo Việt Nam.

Thông qua việc phát hiện, tuyển chọn các sản phẩm tiêu biểu và lan tỏa mô hình sản xuất tiên tiến, ngành lúa gạo kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng thương hiệu bài bản, nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.