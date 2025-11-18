Cà Mau tạo đột phá từ thủy sản và năng lượng tái tạo

(VTC News) -

Sáng 18/11, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp UBND TP.HCM tổ chức sự kiện “Xin chào Cà Mau” nhằm mở ra không gian quảng bá toàn diện về tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Cà Mau đang vươn lên thành cực tăng trưởng quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhờ tận dụng các tiềm năng sẵn có. Địa phương này cũng đang mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, thủy sản, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Các sản phẩm đặc trưng của Cà Mau được giới thiệu tại sự kiện.

Sau sự hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu vào tháng 7/2025, Cà Mau đã hình thành một thực thể kinh tế - hành chính mạnh mẽ hơn, rộng lớn hơn với diện tích lên đến 7.942,39 km² và dân số 2,6 triệu người.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau cho biết, Cà Mau hiện là “thủ phủ tôm của cả nước” với tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 1,27 triệu tấn, riêng tôm vươn lên dẫn đầu cả nước với sản lượng 580.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu vượt 2 tỷ USD. Với hơn 89 nhà máy chế biến và xuất khẩu thuỷ sản với tổng công suất thiết kế khoảng 500.000 tấn/năm và có mặt tại trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tỉnh Cà Mau đang mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp từ TP.HCM, để kết nối vùng và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Ông Dũng nhấn mạnh, Cà Mau là trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất cả nước việc Cà Mau có ba mặt giáp biển, sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất Việt Nam và nằm trong khu vực chiến lược nối liền các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã mang lại cho tỉnh một lợi thế vô cùng to lớn.

"TP.HCM sẽ cùng Cà Mau thực hiện các chương trình hợp tác đầu tư, tạo nền tảng cho Cà Mau trở thành một cực tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai", ông Dũng cho biết.

Giải pháp đưa Cà Mau bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới

Cà Mau đã và đang phát triển mạnh mẽ trong ngành thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Với diện tích nuôi trồng thủy sản gần 450.000 ha, Cà Mau đóng góp một phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, dự kiến đạt kim ngạch xuất khẩu 2,4 tỷ USD vào năm 2030.

Theo PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia về kinh tế biển, sau sáp nhập tiềm năng phát triển thuỷ sản và kinh tế biển của Cà Mau tăng theo cấp số nhân. Việc phát triển ngành thủy sản không chỉ dừng lại ở việc gia tăng sản lượng mà còn phải chuyển đổi theo hướng bền vững.

"Để đạt mục tiêu 2,4 tỷ USD vào năm 2030, Cà Mau phải phát triển các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời xây dựng các cơ chế đặc thù thu hút đầu tư vào chế biến sâu và hệ thống logistics", ông Hồi chia sẻ.

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi chia sẻ những tiềm năng phát triển thuỷ sản, kinh tế biển của Cà Mau.

Ngoài thủy sản, Cà Mau còn có tiềm năng lớn trong phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Với tốc độ gió ổn định và diện tích ven biển rộng lớn, tỉnh đang đẩy mạnh các dự án điện gió và điện mặt trời. Cà Mau dự kiến thu hút khoảng 16.000 MW năng lượng tái tạo vào năm 2030, với các dự án điện gió ngoài khơi đang được triển khai

"Với tiềm năng về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, Cà Mau có thể trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực, cung cấp nguồn năng lượng ổn định không chỉ cho tỉnh mà còn cho các quốc gia trong khu vực", ông Hồi cho biết.

Để Cà Mau thực sự trở thành cực tăng trưởng mới, hạ tầng giao thông và năng lượng đóng vai trò then chốt. Tính đến cuối năm 2025, tuyến cao tốc Bắc - Nam (đoạn Cần Thơ - Cà Mau) sẽ thông toàn tuyến, giúp kết nối Cà Mau với các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM.

Các dự án trọng điểm như cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và cảng Lưỡng dụng Hòn Khoai đã được khởi công và dự kiến sẽ tạo ra những động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, sân bay Cà Mau cũng đang được nâng cấp để trở thành sân bay lưỡng dụng, phục vụ cả vận chuyển hành khách và hàng hóa giá trị cao.

Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, Cà Mau đang tạo ra những cơ chế đặc thù nhằm thu hút các nhà đầu tư. Chính quyền tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực thủy sản, năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông.

Các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, cùng với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính là những yếu tố then chốt giúp Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa UBND tỉnh Cà Mau và các tập đoàn, doanh nghiệp.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Cà Mau trong việc hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và tạo nền tảng cho các doanh nghiệp TP.HCM hợp tác sâu rộng hơn với Cà Mau”.

Bên cạnh các ý kiến chuyên gia, hội nghị còn ghi nhận nhiều đề xuất hợp tác chiến lược từ các nhà đầu tư lớn. Đại diện SK Group giới thiệu mô hình Cụm Năng lượng - Công nghiệp Chuyên biệt (SEIC) tại Cà Mau, bao gồm các dự án LNG, năng lượng tái tạo, logistics và chế biến nông, thủy sản công nghệ cao.

Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Cà Mau - Bạc Liêu theo hình thức đối tác công tư (PPP), đồng thời phát triển mô hình đô thị cảng tại Hòn Khoai, kỳ vọng tạo trục động lực tăng trưởng mới cho khu vực cực Nam Tổ quốc.

Với những lợi thế rõ rệt về địa lý, tài nguyên, và hạ tầng, Cà Mau đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp từ TP.HCM. Chính quyền tỉnh Cà Mau cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, từ cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai, đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn cùng với TP.HCM, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy Cà Mau phát triển bền vững, góp phần đưa khu vực ĐBSCL trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Việt Nam".

Cà Mau với tiềm năng lớn về thủy sản, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Sự hợp tác giữa TP.HCM và Cà Mau, với sự hỗ trợ của các chính sách chiến lược và các dự án hạ tầng trọng điểm, sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tỉnh. Từ đó, Cà Mau không chỉ là điểm sáng trong nền kinh tế ĐBSCL mà còn là trung tâm phát triển bền vững, xanh và thông minh cho cả khu vực.