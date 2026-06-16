Đội phó Argentina: Messi vĩ đại nhất lịch sử, ai mà không yêu

(VTC News) -

"Messi là người rất giản dị nhưng cũng giàu tính cạnh tranh. Ai mà không yêu mến Messi cơ chứ?", hậu vệ Nicolas Otamendi trả lời câu hỏi về Lionel Messi trong buổi họp báo trước trận Argentina đấu với Algeria ở World Cup 2026. Đây có thể là giải đấu cuối cùng đôi bạn 38 tuổi này sát cánh trong màu áo đội tuyển Argentina. Tham dự World Cup 2026, Messi là đội trưởng của đội đương kim vô địch, trong khi Otamendi là một trong các đội phó.

Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Benfica nói thêm: "Chúng tôi được sống cùng Leo và tận hưởng điều đó từng ngày. Cậu ấy cũng là người yêu thích được thi đấu và tập luyện như bất kỳ ai trong đội. Điều đó khiến cậu ấy trở thành một thành viên như bao người khác. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng, cùng cười đùa thoải mái. Và khi trái bóng lăn, chúng tôi phải là một gia đình trên sân".

Messi cùng đội tuyển Argentina thi đấu trận đầu tiên tại World Cup 2026 sáng mai 17/6. (Ảnh: Reuters)

Lionel Messi đến lúc này đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải cách đây vài tuần tại Inter Miami. Anh được cho nghỉ gần hết 2 trận giao hữu, chỉ thi đấu khoảng 20 phút cuối trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Argentina trước Iceland. Huấn luyện viên Lionel Scaloni khẳng định thể trạng của Messi cũng như các cầu thủ khác được theo dõi hằng ngày và quá trình hồi phục của anh tiến triển đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, vấn đề về thể lực lại xảy đến với Otamendi. Cầu thủ này chưa chắc phục hồi đến trạng thái tốt nhất để ra sân trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Argentina (diễn ra lúc 8h ngày 17/6, giờ Việt Nam). Dù vậy, Otamendi cho biết anh chỉ đang tận hưởng từng ngày được thi đấu cùng các đồng đội, đặc biệt là Messi.

"Chặng đường phía trước không còn dài, nhưng chúng tôi là đội tuyển Argentina. Chúng tôi sinh ra để cạnh tranh, để chiến đấu trong nghịch cảnh. Tôi cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc, đặc biệt là bên một trong những người đồng đội đã gắn bó với tôi suốt nhiều năm qua, đó là Leo. Tôi sẽ trân trọng việc được cùng anh ấy trải qua những đợt tập trung đội tuyển với cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử", đội phó của đội tuyển Argentina chia sẻ.