Mbappe phá kỷ lục, HLV Deschamps cúi người bái phục

(VTC News) -

Huấn luyện viên Didier Deschamps để lại ấn tượng mạnh vì hành động với Kylian Mbappe khi cầu thủ này rời sân trong trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển tại vòng 1/16 World Cup 2026. Khi đội trưởng của đội tuyển Pháp tiến về khu vực kỹ thuật, chuẩn bị hoàn tất thủ tục thay người cho Jean Philippe Mateta vào sân, ông Deschamps giơ 2 tay ra phía trước và cúi người để thể hiện sự tán dương.

Tờ L‘Equipe (Pháp) cho biết hành động của ông Deschamps bày tỏ thay lời cảm ơn và sự thán phục với màn thể hiện của Mbappe trong trận đấu. Đáp lại, tiền đạo sinh năm 1998 cũng thể hiện tình cảm với ông thầy bằng cái ôm trước khi về khu vực ghế ngồi. Huấn luyện viên Deschamps làm việc với Mbappe suốt 8 năm qua, cùng nhau đi đến kỳ World Cup thứ 3.

Hành động của huấn luyện viên Deschamps khi Mbappe rời sân. (Ảnh: Reuters)

Trong màn đối đầu với Thụy Điển, Mbappe là cầu thủ xuất sắc nhất. Anh có một pha ghi bàn không được công nhận trong hiệp một, sau đó đưa bóng đi trúng cột cột và vài cơ hội khác. Đến phút 45, số 10 của đội tuyển Pháp ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp 2, Mbappe một lần nữa lập công và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội đương kim á quân thế giới. Cú đúp bàn thắng giúp ngôi sao Real Madrid trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng knock-out trong các kì World Cup. Anh có được 10 bàn thắng, vượt lên Leonidas và Ronaldo Nazario (đều của Brazil).

Video: Bàn thắng đánh dấu kỷ lục của Mbappe

Mbappe cùng đồng đội cũng muốn dành chiến thắng này cho HLV Deschamps - người mới vừa phải trở về Pháp chịu tang mẹ. Sau trận đấu, tiền đạo Kylian Mbappe bày tỏ: ”Sự sẻ chia là ý tưởng của cả tập thể, tất cả phải cùng vượt qua khó khăn. Tất cả đều hiểu rằng HLV Deschamps vừa trải qua thời gian rất khó khăn. Ai rồi cũng phải trải qua điều này, thực sự khó khăn.

Có những điều quan trọng hơn cả một trận bóng đá. HLV Deschamps đã biết rằng thông qua cử chỉ này từ toàn đội, ông ấy sẽ không bao giờ cô đơn khi ở trong tập thể của đội tuyển Pháp. Đến lúc chúng tôi sẽ phải tập trung vào trận đấu với Paraguay. Họ đã chứng tỏ rằng họ là một đội bóng đáng gờm. Họ đã đánh bại Đức. Không có trận đấu nào dễ dàng ở World Cup cả“.