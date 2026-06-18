Nhan sắc trẻ trung, nóng bỏng của bà xã Messi ở tuổi 38

(VTC News) -

Không chỉ là hậu phương vững chắc của Lionel Messi suốt nhiều năm qua, Antonela Roccuzzo còn được xem là một trong những nàng WAGs nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Vợ Messi đăng hình bên ba con, chúc mừng chiến thắng của Argentina trận ra quân ở World Cup.

Từ cô bạn thuở nhỏ đến người bạn đời của Messi

Antonela Roccuzzo sinh năm 1988 tại Rosario. Cô quen Messi từ khi còn nhỏ thông qua người bạn chung là Lucas Scaglia - anh họ của Antonela và cũng là bạn thân thời thơ ấu của Messi.

Mối quan hệ kéo dài từ tuổi thiếu niên dần phát triển thành tình yêu. Năm 2009, Messi lần đầu công khai chuyện tình cảm với Antonela sau nhiều năm gắn bó kín tiếng.

Sau gần một thập kỷ đồng hành, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Rosario vào năm 2017. Hiện họ có ba con trai là Thiago, Mateo và Ciro, được xem là một trong những gia đình hạnh phúc, bền vững nhất làng thể thao thế giới.

Trước khi nâng cao chức vô địch World Cup 2022, Messi từng trải qua những thất bại đau đớn ở World Cup 2014 và hai kỳ Copa America liên tiếp. Áp lực từ dư luận từng khiến anh tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.

Antonela là người đồng hành cùng Messi từ cậu bé mê bóng đá ở Rosario đến một huyền thoại bóng đá thế giới.

Trong những giai đoạn khó khăn ấy, Antonela luôn xuất hiện bên cạnh chồng. Cô thường xuyên có mặt trên khán đài ở các giải đấu lớn, cùng Messi trải qua những thất bại cay đắng trước khi tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Sau chức vô địch FIFA World Cup Qatar 2022, hình ảnh Antonela cùng ba con trai chạy xuống sân chia vui với Messi đã trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của bóng đá thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn, Messi từng dành những lời đặc biệt cho vợ: "Tôi ngưỡng mộ mọi thứ ở cô ấy. Antonela luôn tích cực, mạnh mẽ và biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn".

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 38

Dù đã là mẹ của ba con, Antonela vẫn khiến công chúng bất ngờ với ngoại hình trẻ trung và vóc dáng săn chắc. Trên mạng xã hội, những hình ảnh đời thường hay kỳ nghỉ của cô thường nhận được hàng triệu lượt yêu thích.

Người đẹp theo đuổi lối sống lành mạnh, chú trọng chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn. Chính điều đó giúp cô giữ được vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động dù đã bước sang tuổi U40.

Dù đã là mẹ của ba con, Antonela sở hữu vóc dáng nóng bỏng.

Nhiều người hâm mộ nhận xét Antonela sở hữu nét đẹp tự nhiên, không chạy theo các xu hướng thẩm mỹ cực đoan. Nụ cười rạng rỡ, gương mặt hài hòa cùng phong thái tự tin giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Không chỉ được biết đến với danh xưng "vợ Messi", Antonela còn xây dựng hình ảnh riêng. Cô là người mẫu, doanh nhân và gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực thời trang, thể thao và làm đẹp. Tài khoản Instagram của Antonela hiện sở hữu gần 40 triệu người theo dõi, đưa cô trở thành một trong những nàng WAGs có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Nhiều chuyên gia truyền thông đánh giá Antonela là hình mẫu hiếm hoi dung hòa được hình ảnh của một người vợ, người mẹ với vai trò người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Bên cạnh công việc kinh doanh và quảng bá thương hiệu, cô còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng UNICEF và các tổ chức hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình là "danh hiệu" lớn nhất của Messi

Messi và Antonela còn được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng thể thao. Theo Forbes, Messi nhiều năm liền nằm trong nhóm vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Ngoài bóng đá, anh còn đầu tư vào bất động sản, khách sạn, truyền thông và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.

Gia đình là "danh hiệu" lớn nhất của Messi.

Truyền thông quốc tế ước tính tổng giá trị tài sản của gia đình Messi hiện vượt mốc 1 tỷ USD. Riêng Antonela cũng sở hữu nguồn thu đáng kể từ các hợp đồng quảng cáo, kinh doanh và hoạt động truyền thông.

Sau hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Messi giành gần như mọi danh hiệu cao quý nhất của bóng đá, từ UEFA Champions League, Copa América cho tới World Cup.

Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối sự nghiệp, khi được hỏi điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất, Messi không nhắc tới những chiếc cúp hay các kỷ lục.

"Tôi có ba đứa con và một người vợ tuyệt vời", anh từng chia sẻ.

Có lẽ vì thế mà mỗi khi Messi nâng cao một danh hiệu lớn, người hâm mộ gần như luôn nhìn thấy Antonela và các con xuất hiện bên cạnh. Họ không chỉ là gia đình của một siêu sao bóng đá, mà còn là những người đã đồng hành cùng anh từ thời điểm chưa ai biết đến cái tên Lionel Messi.

Ở tuổi 38, Antonela Roccuzzo vẫn được xem là biểu tượng sắc đẹp của làng bóng đá thế giới. Nhưng điều khiến cô được ngưỡng mộ nhiều nhất không chỉ nằm ở nhan sắc hay cuộc sống giàu có, mà còn ở hành trình bền bỉ đồng hành cùng Messi từ cậu bé mê bóng đá ở Rosario đến một huyền thoại bóng đá thế giới.