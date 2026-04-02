Trứng luộc là món ăn quen thuộc nhưng không ít người gặp tình trạng bóc vỏ khó, trứng bị dính và nát. Thực tế, chỉ với vài mẹo luộc trứng đơn giản, bạn có thể giúp trứng dễ bóc hơn, giữ nguyên hình dạng đẹp mắt.

Một số mẹo giúp trứng luộc dễ bóc vỏ

- Thêm muối khi luộc: Chỉ cần cho khoảng 1 thìa cà phê muối vào nồi nước, lớp vỏ trứng sẽ dễ tách hơn sau khi chín.

- Dùng chanh: Vài lát chanh cho vào nước luộc giúp làm mềm lớp màng bên trong vỏ, hỗ trợ bóc nhanh và gọn.

Bạn có biết các mẹo luộc trứng dễ bóc vỏ? (Ảnh: OPL)

- Sử dụng giấm: Có thể cho một ít giấm vào nước luộc hoặc thêm sau khi luộc xong rồi ngâm vài phút để vỏ trứng dễ tách hơn.

Cách luộc và bóc trứng gà nhanh, đẹp

Chuẩn bị trứng gà, muối và vài lát chanh. Khi nước vừa sôi, cho trứng vào cùng muối và chanh, luộc khoảng 5 phút rồi tắt bếp, đậy nắp ủ thêm 10 phút. Sau đó, vớt trứng ra ngâm ngay vào nước lạnh hoặc nước đá trước khi bóc.

Cách này giúp trứng dễ bóc vỏ, hạn chế dính và giữ bề mặt trứng mịn, không bị vỡ.

Cách bóc trứng vịt nhanh, không bị nát

Với trứng vịt, sau khi nước sôi, cho trứng vào luộc cùng muối và một ít nước chanh trong khoảng 10 phút. Khi trứng chín, vớt ra, thêm nước lạnh vào nồi, đậy nắp và lắc nhẹ để vỏ trứng nứt đều, sau đó bóc sẽ nhanh hơn.

Áp dụng các mẹo trên, việc bóc trứng sẽ trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng, đặc biệt hữu ích khi cần xử lý số lượng lớn. Trứng sau khi bóc không chỉ nguyên vẹn mà còn đẹp mắt, phù hợp cho nhiều món ăn như trứng luộc, salad hay thịt kho.