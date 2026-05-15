6 võ sĩ Việt Nam giành huy chương vàng giải thế giới

Đội tuyển jujitsu Việt Nam gồm 12 thành viên đã có màn trình diễn đầy ấn tượng tại giải vô dịch thế giới Jujitsu Full-contact 2026 diễn ra ở Kemer - Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ). Giải đấu năm nay do Liên đoàn jujitsu thế giới tổ chức từ ngày 14 đến 17/5, quy tụ khoảng 250 võ sĩ của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đại diện của Việt Nam liên tiếp giành huy chương vàng trước các đối thủ mạnh đến từ Kazakhstan, Turkmenistan, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác.

Ngay trong những ngày đầu tranh tài, các võ sĩ Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ ở nội dung Contact. Nổi bật là chức vô địch của Nguyễn Thị Thanh Trúc ở hạng cân nữ trên 70kg. Võ sĩ sinh năm 2005 tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những gương mặt xuất sắc nhất của Jujitsu Việt Nam hiện nay.

Phùng Thị Huệ bất ngờ trở lại thi đấu giải jujitsu thế giới 2026. (Nguồn: ASIANJUJITSU)

Thanh Trúc từng giành 1 HCV và 1 HCB tại Giải vô địch jujitsu châu Á 2024 tổ chức ở UAE. Không dừng lại ở đó, cô còn đoạt thêm 2 HCV và 1 HCB tại các nội dung đối Vô địch trẻ châu Á 2024 cùng năm trước khi tiếp tục đăng quang tại Thailand Open Grand Prix.

Bên cạnh Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ cũng mang về tấm HCV quý giá ở hạng cân nữ dưới 45kg. Đây là sự trở lại đáng chú ý của nữ tuyển thủ giàu thành tích sau quãng thời gian ít xuất hiện ở các giải quốc tế để chuyển hướng sang công tác huấn luyện.

Nội dung Contact vốn là sở trường của Phùng Thị Huệ. Tại giải đấu năm nay, cô nhanh chóng chứng minh đẳng cấp khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để bước lên bục cao nhất. Thành tích này tiếp tục bổ sung vào bảng vàng thành tích đồ sộ của nữ võ sĩ từng nhiều lần mang vinh quang về cho Jujitsu Việt Nam ở sân chơi châu lục và thế giới.

Một gương mặt khác gây chú ý là Hoàng Thị Nhật Quế khi giành HCV ở hạng cân nữ dưới 70kg. Võ sĩ sinh năm 2002 người dân tộc Nùng có hành trình đặc biệt từ cô gái vùng khó khăn ở Thái Nguyên đến tuyển thủ quốc gia.

Đào Hồng Sơn giành HCV hạng cân dưới 56kg. (Nguồn: Đào Hồng Sơn/Facebook)

Xuất phát điểm của Nhật Quế không phải jujitsu mà là bắn cung. Tuy nhiên, với thể hình lý tưởng cùng tố chất thể thao nổi bật, cô nhanh chóng chuyển hướng và tỏa sáng ở bộ môn mới. Nhật Quế đã sở hữu hơn 70 huy chương các loại, trong đó có gần 40 HCV tại các giải quốc gia và quốc tế.

Ở hạng cân nữ dưới 48kg, tuyển thủ Nguyễn Thị Lệ cũng thi đấu xuất sắc để giành HCV cho đoàn Việt Nam. Trong khi đó, Trần Hồng Ân đăng quang ở hạng cân nữ dưới 57kg sau chuỗi trận đấu thuyết phục.

Trong khi đó ở nội dung nam, "Quỷ lùn" Đào Hồng Sơn tiếp tục cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch thế giới khi giành HCV hạng cân dưới 56kg. Võ sĩ sinh năm 1997 của Hà Nội vốn là cái tên quen thuộc của thể thao Việt Nam với 2 HCV SEA Games liên tiếp cùng chức vô địch thế giới năm 2022.

Ngoài các tấm HCV, đội tuyển Việt Nam còn giành thêm huy chương đồng của Vương Trần Hoài Thương ở hạng cân nữ dưới 52kg và Trần Việt Hoàn ở hạng cân nam dưới 56kg.