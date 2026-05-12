Tháng vàng Panasonic: Mua điều hòa trợ giá đến 6 triệu, bao phí tại MediaMart

Chương trình khuyến mại đặc biệt từ MediaMart và Panasonic mang đến cơ hội mua sắm hấp dẫn cho người tiêu dùng với những ưu đãi chưa từng có. Các sản phẩm điều hòa Panasonic được giảm giá lên tới 50%, kèm theo trợ giá lên đến 6 triệu đồng, tặng công lắp và vật tư tiêu chuẩn miễn phí, cùng voucher trị giá lên tới 700.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng còn có thể trả góp 0% lãi suất.

Đây cũng là dịp để Panasonic thông qua hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc triển khai các chiến dịch giảm giá và quà tặng tri ân khách hàng, đồng thời giới thiệu những dòng điều hòa hiện đại với công nghệ tiên tiến, giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong mùa hè này.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 29/5/2026, khi mua các sản phẩm điều hòa Panasonic tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi lớn, bao gồm giảm giá hấp dẫn, tặng gói vật tư ống đồng và công lắp đặt trị giá lên đến 1.5 triệu đồng, voucher mua sắm, bảo hành 1 năm, và chế độ 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Các sản phẩm điều hòa Panasonic trong những năm gần đây được trang bị những công nghệ vô cùng tiên tiến, trong đó phải kể đến công nghệ Nanoe™ X Mark 3, giúp lọc không khí hiệu quả, loại bỏ vi khuẩn và virus, mang lại không gian sống trong lành và bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh đó, công nghệ Inverter & AI ECO giúp tiết kiệm năng lượng tối đa, tự động điều chỉnh nhiệt độ và công suất làm lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng, đảm bảo hiệu suất tối ưu và giảm chi phí điện năng. Với độ bền vượt trội và những tính năng hiện đại, điều hòa Panasonic tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Điều hòa Panasonic 1 chiều trang bị công nghệ Nano X Mark 3 mang lại khả năng làm sạch không khí tiên tiến, giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Công nghệ này sử dụng Nanoe™ X – hệ thống phát ra hàng tỷ gốc OH- (gốc hydroxyl) trong không khí, giúp tiêu diệt đến 99,99% vi khuẩn, virus, nấm mốc, đồng thời kiểm soát sự phát triển của các tác nhân gây dị ứng, vi khuẩn và virus trong không khí cũng như bám dính vào bề mặt.

Với tính năng này, Nanoe™ X không chỉ làm sạch không khí mà còn giúp cải thiện chất lượng không gian sống, tạo ra môi trường lành mạnh cho người sử dụng.

Với công nghệ này, Panasonic đã trang bị trên những sản phẩm như: Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000BTU CS-XU9BKH-8 giảm 13%, giá chỉ còn 14,19 triệu, quà tặng phiếu mua hàng 500K và công lắp đặt miễn phí; Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 11.900BTU CS-XU12BKH-8 giảm 17% giá cực rẻ 17,69 triệu, tặng thêm quà và ưu đãi khác; Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.100BTU CS-XU18BKH-8 giảm 18% giá cực sốc 26,69 triệu…

Một vài mẫu điều hòa 1 chiều khác cũng có mức điều chỉnh giá khá sâu như: Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000BTU CS-PU9CKH-8D giảm 13% giá cực sốc 12,19 triệu; Phòng lớn, làm lạnh nhanh chọn ngay Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU CS-PU18AKH-8 giá chỉ 21,39 triệu tặng vật tư công lắp tiêu chuẩn trọn gói, quà tới 500.000 đồng…

Điều hòa Panasonic nhiều mẫu được trang bị công nghệ Inverter kết hợp với AI ECO, mang lại khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu, nâng cao hiệu suất làm lạnh và giảm thiểu chi phí điện năng.

Công nghệ Inverter: giúp điều hòa Panasonic hoạt động êm ái, ổn định và tiết kiệm năng lượng. Với Inverter, máy nén có khả năng điều chỉnh tốc độ quay linh hoạt, giúp duy trì nhiệt độ phòng ổn định mà không phải tắt/mở liên tục, từ đó giảm lượng điện tiêu thụ, đồng thời kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Công nghệ AI ECO: công nghệ thông minh tự động điều chỉnh công suất làm lạnh và nhiệt độ sao cho phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu sử dụng. Nhờ vào cảm biến thông minh, công nghệ này nhận diện sự thay đổi nhiệt độ trong phòng và điều chỉnh hoạt động của máy nén một cách tự động để đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.

AI ECO còn giúp điều hòa làm lạnh nhanh trong những khoảng thời gian đầu, sau đó chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng khi đạt được nhiệt độ lý tưởng.

"Tháng vàng Panasonic"- Đầu tư 1 lần, tận hưởng chuẩn sang lâu dài là dịp để khách hàng sở hữu ngay những chiếc điều hòa Panasonic Nanoe-G với mức ngân sách tiết kiệm tối đa như: Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 8.530BTU CS-XZ9BKH-8 giảm giá 13%, giá chỉ 17,09 triệu, tặng trọn gói công và vật tư tiêu chuẩn, ống đồng, vật tư phụ;

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 11.900BTU CS-XZ12BKH-8 giảm giá 17%, giá cực tốt 19,09 triệu, quà tặng tương tự. Ngoài ra, chỉ với 13,19 triệu, Quý khách hàng đã có thể sở hữu Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000BTU CS-YZ9AKH-8 mát mạnh, chạy êm, dùng 4 mùa…

Có thể nhận thấy, Điều hòa Panasonic không chỉ mang đến hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ, mà còn giúp bảo vệ sức khỏe nhờ công nghệ lọc không khí Nanoe™ X và tiết kiệm năng lượng với công nghệ Inverter & AI ECO. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn một sản phẩm vừa hiện đại, tiết kiệm, vừa đảm bảo chất lượng không khí trong lành.

Đặc biệt, khi mua sắm điều hòa Panasonic tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trong chương trình “Hè rực rỡ - Giảm hết cỡ”, quý khách hàng còn nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn như: miễn phí gói vật tư ống đồng và công lắp đặt trị giá lên đến 1.5 triệu đồng, tặng quà đến 2 triệu, phiếu mua hàng 1 triệu, bảo hành 1 năm, và chế độ 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng…

Tháng 5 này, tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart cũng diễn ra nhiều chương trình khuyến mại lớn với nhiều ưu đãi hấp dẫn chưa từng có áp dụng cho tất cả các ngành hàng trong các chương trình như: “Bùng nổ đón World Cup”; “Sale giữa tháng – Sale nửa giá”…

Không chỉ cam kết mang đến sản phẩm chính hãng với mức giá thành rẻ nhất mà siêu thị điện máy MediaMart còn không ngừng nỗ lực để hoàn thiện chất lượng dịch vụ thể hiện qua các chính sách miễn phí vận chuyển; trả góp 0% lãi suất; bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Hiện các sản phẩm điều hòa của Panasonic đang được bày bán tại các hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc. Chi tiết các chương trình khuyến mại, khách hàng có thể truy cập tại http://mediamart.vn; www.TheGioiDienMay.com hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 19006788.