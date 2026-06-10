World Cup 2026 nóng dần, TV màn hình lớn giảm giá sâu tại MediaMart

(VTC News) -

World Cup luôn là thời điểm sôi động của ngành hàng điện máy, đặc biệt là TV – thiết bị gắn liền với nhu cầu theo dõi các trận cầu đỉnh cao của người hâm mộ. Tương tự các mùa World Cup hay Euro trước đây, nhu cầu nâng cấp TV màn hình lớn đang gia tăng khi nhiều gia đình muốn cải thiện trải nghiệm giải trí tại nhà hoặc chuẩn bị không gian xem bóng đá cùng bạn bè, người thân.

Trong khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn các khoản chi tiêu, nhiều hệ thống bán lẻ đã bắt đầu tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm. Trong đó, MediaMart tập trung vào nhóm TV màn hình lớn từ 55 inch đến 85 inch với mức giảm giá lên tới 50%, trợ giá đổi cũ lấy mới đến 5 triệu đồng cùng nhiều chính sách hỗ trợ như trả góp 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí.

Không chỉ đơn thuần là xem bóng đá, người tiêu dùng hiện nay còn có xu hướng đầu tư vào trải nghiệm giải trí tại gia với những chiếc Smart TV màn hình lớn, độ phân giải 4K, công nghệ AI cùng hệ thống âm thanh sống động. Chính vì vậy, các dòng TV từ 55 inch trở lên đang trở thành nhóm sản phẩm được quan tâm nhiều nhất trong mùa World Cup năm nay.

Nắm bắt nhu cầu này, hệ thống siêu thị điện máy MediaMart triển khai chương trình “Siêu tiệc World Cup – TV to, giá TV nhỏ”, áp dụng từ nay đến 20/07/2026. Chương trình tập trung vào nhóm TV kích thước lớn từ 55 inch đến 98 inch, đi kèm nhiều ưu đãi như giảm giá đến 50%, trả góp 0% lãi suất, tặng quạt cây trị giá đến 1,29 triệu đồng, giao hàng và lắp đặt miễn phí…

Ông Vương Tuấn Anh – Giám đốc Kinh doanh MediaMart - cho biết: “World Cup luôn là một trong những mùa mua sắm đặc biệt của ngành điện máy. Chúng tôi đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, phối hợp với các thương hiệu lớn như Samsung, LG, Sony, Coex… để mang đến nhiều lựa chọn TV màn hình lớn cùng các chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp trải nghiệm giải trí trong mùa bóng đá năm nay.”

TV màn hình lớn hút khách mùa World Cup.

Trong mùa bóng đá, TV không chỉ là thiết bị giải trí mà còn trở thành trung tâm của những buổi tụ họp gia đình và bạn bè. Một chiếc TV màn hình lớn giúp người xem cảm nhận rõ hơn từng pha bóng, đường chuyền, cú sút và những khoảnh khắc ghi bàn đầy cảm xúc.

Theo ghi nhận tại các siêu thị điện máy, nhóm TV từ 55 inch trở lên đang là lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm nhất. Không chỉ phục vụ nhu cầu xem thể thao, các dòng Smart TV thế hệ mới còn đáp ứng xu hướng giải trí gia đình với độ phân giải 4K, công nghệ AI, khả năng kết nối đa dạng và kho nội dung phong phú.

Nằm trong chương trình “Siêu tiệc World Cup – TV to, giá TV nhỏ”, MediaMart đưa ra nhiều lựa chọn theo từng nhu cầu. Với nhóm TV 55 inch, khách hàng có thể lựa chọn Coex Android TV 4K 55inch 55UT7002X giá khuyến mại từ 7,99 triệu đồng; Samsung Smart TV 4K 55inch 55U8500 Crystal UHD giá từ 9,99 triệu đồng hoặc Samsung QLED TV 4K QA55Q65F Smart TV giá từ 10,99 triệu đồng…

Ở phân khúc 65 inch, nhiều sản phẩm đang được giảm giá hấp dẫn như Coex Google TV 4K 65 inch 65UT7002XG giá từ 9,99 triệu đồng; LG Smart TV AI 4K 65 inch giá từ 11,99 triệu đồng hay Samsung QLED TV 4K 65 inch giá từ 12,49 triệu đồng.

Đặc biệt, các dòng TV cỡ lớn 75 inch, 85 inch tiếp tục là tâm điểm của chương trình: Samsung Smart TV 4K 75inch 75U8500 Crystal UHD giá khuyến mại 16,99 triệu đồng; LG TV Nano 4K 75inch 75NU855BPSA AI UHD giá khuyến mại 17,99 triệu đồng; TV 85 inch 4K Google TV có giá khuyến mại 22,99 triệu đồng, giảm 42% so với giá niêm yết 39,99 triệu đồng...

Đây là nhóm sản phẩm phù hợp với phòng khách rộng, gia đình đông người hoặc khách hàng muốn nâng cấp trải nghiệm xem thể thao tại nhà.

Song song với đó, “Nâng đời TV to – Trợ giá đến 5 triệu”, MediaMart giới thiệu các sản phẩm màn hình lớn như Samsung QLED TV 4K 75inch QA75Q60F UHD Smart giảm 37% giá khuyến mại 18,99 triệu đồng; LG TV Nano 4K UHD AI 98 inch giảm 39% giá khuyến mại 38,99 triệu đồng….

Đổi TV cũ lấy TV mới, trợ giá đến 5 triệu đồng

Điểm đáng chú ý trong chương trình năm nay là chính sách đổi cũ lấy mới – trợ giá đến 5 triệu đồng. Theo đó, khách hàng nâng cấp TV được hỗ trợ theo kích thước sản phẩm: TV 55 inch trợ giá đến 500.000 đồng; TV 65 inch trợ giá đến 1 triệu đồng; TV 75-85 inch trợ giá đến 2 triệu đồng và TV 98 inch trợ giá đến 5 triệu đồng.

Thủ tục đổi cũ được nhấn mạnh là đơn giản, không cần hộp, không cần phụ kiện và không cần hóa đơn. Chính sách này phù hợp với các gia đình đang dùng TV đời cũ, kích thước nhỏ hoặc muốn chuyển sang TV màn hình lớn để xem World Cup trọn vẹn hơn.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng các quyền lợi như trả góp 0% lãi suất, giao hàng – lắp đặt miễn phí, cam kết hàng chính hãng và chính sách 1 đổi 1 trong 30 ngày theo điều kiện chương trình.

Combo TV và soundbar cho trải nghiệm bóng đá sống động hơn

Ngoài TV, MediaMart cũng giới thiệu các gói Combo TV kèm Soundbar với thông điệp “mua càng nhiều, giảm càng sâu”. Đây là nhóm sản phẩm phù hợp với người xem thể thao, bởi âm thanh sân vận động, tiếng cổ vũ và bình luận trận đấu là yếu tố quan trọng tạo nên cảm xúc khi theo dõi bóng đá.

Một số combo nổi bật gồm Samsung Smart TV 4K 43U8500 Crystal UHD kết hợp Samsung Soundbar HW-B450F, giảm thêm 1 triệu đồng, giá còn 10,78 triệu đồng. Combo LG Smart TV 4K AI 50UA7350PSB kết hợp LG Soundbar S40T giảm thêm 1,2 triệu đồng, giá còn 12,68 triệu đồng….

Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều mẫu loa kéo, loa xách tay phục vụ nhu cầu xem bóng đá đông người, tổ chức cổ vũ tại nhà, quán ăn hoặc không gian ngoài trời. Các sản phẩm loa Acnos, Best được giới thiệu với mức giá từ khoảng 2,99 triệu đồng đến 7,99 triệu đồng.

Không chỉ giảm giá, người tiêu dùng còn được hưởng lợi từ dịch vụ hậu mãi

Khác với nhiều chương trình khuyến mại chỉ tập trung vào giá bán, MediaMart tiếp tục duy trì các chính sách hậu mãi như trả góp 0% lãi suất, giao hàng và lắp đặt miễn phí, cam kết hàng chính hãng cùng chính sách hỗ trợ đổi mới theo điều kiện chương trình.

Theo ghi nhận tại nhiều siêu thị MediaMart, khu vực TV màn hình lớn đang thu hút đông khách hàng tham quan và trải nghiệm. Nhiều người dành thời gian tìm hiểu kỹ các dòng TV từ 65 inch trở lên để chuẩn bị cho mùa bóng đá kéo dài trong những tuần tới.

Anh Nguyễn Văn Minh (Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi dự định thay TV từ đầu năm nhưng chờ đến dịp World Cup để mua. Các mẫu TV 65 inch và 75 inch hiện có giá dễ tiếp cận hơn, lại được hỗ trợ đổi cũ lấy mới nên chi phí hợp lý hơn rất nhiều.”

Cơ hội nâng cấp không gian giải trí mùa World Cup

World Cup không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là dịp để gia đình và bạn bè cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc sôi động bên màn hình TV. Vì vậy, việc nâng cấp TV trước mùa giải được nhiều người xem là khoản đầu tư cho trải nghiệm giải trí lâu dài, không chỉ riêng một mùa bóng.

Với chương trình “Siêu tiệc World Cup – TV to, giá TV nhỏ” cùng chính sách “Nâng đời TV to – Trợ giá đến 5 triệu đồng”, MediaMart đang mang đến cho người tiêu dùng cơ hội sở hữu TV màn hình lớn với mức giá hấp dẫn, nhiều lựa chọn thương hiệu và dịch vụ hậu mãi đồng bộ.

Chương trình diễn ra từ nay đến 20/07/2026 tại hệ thống MediaMart. Khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại website https://mediamart.vn/ hoặc hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc, liên hệ hotline 1900 6741 để được tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu xem bóng đá, giải trí gia đình và ngân sách mua sắm.