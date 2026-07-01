(VTC News) -

Pháp 1 0 Thụy Điển Mbappe 45‘

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển bắt đầu lúc 4h ngày 1/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Thụy Điển mới nhất tại đây.

Pháp đấu với Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Đội hình Pháp vs Thụy Điển

Pháp đá chính: Mike Maignan (16), Lucas Digne (3), Dayot Upamecano (4), Jules Kounde (5), Ousmane Dembele (7), Aurelien Tchouameni (8), Kylian Mbappe (10), Michael Olise (11), Bradley Barcola (12), Adrien Rabiot (14), William Saliba (17).

Thụy Điển đá chính: Jacob Widell Zetterstrom (1), Gustaf Lagerbielke (2), Victor Lindelof (3), Gabriel Gudmundsson (5), Lucas Bergvall (7), Daniel Svensson (8), Alexander Isak (9), Anthony Elanga (11), Viktor Gyokeres (17), Yasin Ayari (18), Elliot Stroud (24).

Thông tin trận Pháp vs Thụy Điển

Pháp gặp Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại sân MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ).

Đây là trận knock-out đầu tiên của Pháp tại World Cup 2026. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội nhất bảng I. Đội thắng cặp Pháp vs Thụy Điển gặp Paraguay ở vòng 1/8.

Pháp toàn thắng 3 trận vòng bảng. Les Bleus lần lượt thắng Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1 để kết thúc bảng I với 9 điểm. Thụy Điển đi tiếp với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội bóng Bắc Âu thắng Tunisia 5-1, thua Hà Lan 1-5 và hòa Nhật Bản 1-1 ở bảng F.

Mô hình dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Pháp có 75,1% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Thụy Điển là 9,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 15,4%.

Đây là lần đầu tiên Pháp và Thụy Điển gặp nhau tại World Cup. Tính trên mọi đấu trường, hai đội từng gặp 23 lần, Pháp thắng 12, Thụy Điển thắng 6 và hòa 5.