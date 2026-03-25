Mẫu xe tối ưu chi phí nhưng vẫn mang lại trải nghiệm cao cấp

Trải nghiệm cao cấp cho cả gia đình

Đang sử dụng một chiếc xe hạng sang của Đức, anh Trần Hòa (Hà Nội) quyết định đổi sang xe điện và lựa chọn VinFast VF 8 Eco. Theo anh, đây là mẫu xe có thể đáp ứng trọn vẹn những gì một gia đình hiện đại kỳ vọng.

Về trải nghiệm, chiếc VF 8 thuyết phục anh từ lần đầu bước lên xe. Chiều dài cơ sở lên tới 2.950 mm mang tới không gian bên trong thoáng đãng, đủ rộng để đáp ứng nhu cầu di chuyển của cả gia đình. “Hàng ghế sau thoải mái ngồi ba người lớn mà không hề cảm thấy chật chội hay gò bó”, anh Hòa nhận xét.

Hệ thống tiện nghi trên xe cũng "full option” với điều hòa tự động hai vùng độc lập kết hợp lọc không khí Combi 1.0, ghế trước chỉnh điện, khoang hành lý rộng rãi, cùng màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn hỗ trợ đầy đủ Apple CarPlay và Android Auto… Tất cả tạo nên một không gian thoải mái nhất cho việc di chuyển hàng ngày.

Mẫu xe Việt còn đặc biệt tối ưu trải nghiệm vận hành. Màn hình HUD hiển thị trực tiếp các thông tin quan trọng như tốc độ, chỉ dẫn đường đi ngay trên kính lái, cho phép người lái theo dõi mà không cần rời mắt khỏi đường. Nhờ đó, các thao tác được tinh giản, cảm giác cầm vô-lăng trở nên “nhàn” hơn, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị.

“Đỉnh nhất phải kể đến trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt. Tôi có thể tăng giảm điều hòa, dò đường, tìm trạm sạc, thậm chí lên kế hoạch cho một chuyến đi chỉ bằng giọng nói, vừa an toàn, vừa tiện lợi. Hơn nữa, những công nghệ thông minh này lại còn có thể nâng cấp theo thời gian”, anh Hòa chia sẻ.

Sau gần một tháng trải nghiệm, anh Hòa thừa nhận chiếc xe điện này đã nhanh chóng thay đổi thói quen di chuyển của cả gia đình.

“Người lái nhàn hơn, người ngồi sau cũng thoải mái. Với tôi, chuyển sang VF 8 Eco là một quyết định thực sự đúng đắn”, anh nói.

Vận hành mạnh mẽ nhưng chi phí nhẹ tênh

Anh Trần Trung, một chủ xe tại Hải Phòng, lại lựa chọn VF 8 Eco vì cảm giác cầm lái khác biệt rõ rệt so với những mẫu xe động cơ đốt trong mà anh từng sử dụng. Sau nửa năm sở hữu, chiếc xe đã đồng hành với anh từ các cung đường đô thị đến hành trình xuyên Đông – Tây Bắc với địa hình đa dạng.

Với công suất 201 mã lực, VF 8 Eco đáp ứng tốt nhu cầu vận hành hàng ngày, đặc biệt trong các tình huống cần xử lý nhanh như nhập làn hay vượt ngắn. Lợi thế mô-men xoắn tức thời đặc trưng của xe điện giúp chiếc xe tăng tốc mượt, gần như không có độ trễ, mang lại cảm giác chủ động rõ rệt cho người lái trong mọi điều kiện giao thông.

“Đi cao tốc hay đường đèo, xe vẫn giữ được độ êm và sự ổn định. Tăng tốc khỏe, phản hồi nhanh, cảm giác lái không thua các dòng xe vài tỷ đồng”, anh Trung nhận xét.

Cũng theo anh Trung, những giá trị về tiện nghi, vận hành là “vượt tầm” mức giá niêm yết chỉ 1,019 tỷ đồng của VinFast VF 8 Eco.

Chưa kể, trong giai đoạn hiện tại, khách hàng được hưởng ưu đãi trực tiếp 10% trên giá bán, đồng thời có thể nhận thêm 3% từ chương trình “Thu xăng – Đổi điện” do VinFast triển khai đến hết 31/03/2026. Khi cộng gộp các chính sách ưu đãi, cùng với việc được miễn lệ phí trước bạ, chi phí thực tế để lăn bánh mẫu SUV điện này được kéo xuống về khoảng 900 triệu đồng.

Ngoài phương án trả thẳng, người dùng còn có thêm lựa chọn tài chính linh hoạt thông qua chương trình “Mua xe 0 đồng”. Với chính sách này, khách hàng có thể nhận xe ngay mà không cần vốn đối ứng, mức lãi suất ưu đãi cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 10%).

Ở góc nhìn dài hạn, lợi thế chi phí của VinFast VF 8 Eco tiếp tục được thể hiện rõ. Chính sách sạc miễn phí tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng) giúp chi phí năng lượng về mức “0 đồng” với hầu hết chủ xe. Khi kết hợp với đặc thù ít hạng mục bảo dưỡng hơn so với xe xăng, tổng chi phí vận hành càng được tối ưu đáng kể.

Khi người dùng ngày càng tính toán kỹ hơn bài toán tài chính dài hạn, VF 8 Eco cho thấy một xu hướng mới: trải nghiệm cao cấp không nhất thiết phải đi kèm chi phí cao. Đây cũng chính là nền tảng giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn cho nhóm khách hàng gia đình tìm kiếm một chiếc SUV vừa “đáng dùng”, vừa “đáng tiền”.