Clip chú lao công vừa quét dọn vừa nhảy truyền động lực đi làm sau Tết

Clip người lao công vừa quét dọn, vừa nhảy múa khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @xuchannnn)

Clip được đăng tải trên TikTok, quay cảnh một lao công lớn tuổi vừa quét dọn các bậc thềm công viên, vừa nhảy múa một cách vui vẻ như đang tận hưởng chính công việc của mình.

Người đăng cho biết tình huống này được ghi lại ở công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM và chú thích: "Khi ta yêu cuộc sống của mình, mọi thứ xung quanh ta đều trở nên tươi sáng hơn. Ta thấy niềm vui trong từng buổi sáng, thấy cơ hội trong từng thử thách và thấy hy vọng ngay cả khi mọi thứ chưa hoàn hảo. Bởi khi ta sống với trái tim tích cực, cuộc đời sẽ mỉm cười với ta".

Chia sẻ tích cực cùng clip dễ thương thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Xem clip, nhiều người cảm thấy được tiếp thêm động lực làm việc khi đang uể oải sau kỳ nghỉ Tết dài.

"Mấy nay, mình làm việc với thái độ mệt mỏi sau lễ. Thế nhưng thấy hình ảnh chú biến không gian công viên thành sân khấu của riêng mình lại thấy có hứng làm việc ghê"; "Điệu nhảy của chú là minh chứng hạnh phúc không nằm ở công việc mà ở cách chúng ta đối diện với nó".

"Đây thực sự là liều thuốc tinh thần vô giá cho những ai đang cảm thấy uể oải sau kỳ nghỉ Tết. Chú lao công nhắc nhở chúng ta rằng chỉ cần thay đổi góc nhìn, mọi khó khăn đều có thể trở thành niềm vui"...

Chú lao công vui vẻ làm việc tiếp thêm động lực cho dân mạng đang uể oải sau Tết. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Vũ bình luận: "Cảnh chú lao công vui vẻ quét dọn bậc thềm cho thấy rằng trái tim tích cực chính là tài sản quý giá nhất giúp con người vượt qua sự đơn điệu của cuộc sống thường nhật. Khi chúng ta biết trân trọng giá trị mình tạo ra cho cộng đồng, dù là nhỏ nhất như việc làm sạch một góc công viên, thì tự khắc cuộc đời sẽ mỉm cười và mang lại cho chúng ta sự an nhiên tự tại".

Diệu Trang viết: "Những bước chân nhảy nhót ấy không chỉ làm sạch mặt đất mà còn như đang quét đi những bụi bặm u tối trong tâm trí người xem, giúp chúng ta có thêm động lực để bắt đầu một năm mới làm việc thật năng suất và đầy hứng khởi".

Không ít cư dân mạng chia sẻ, bản thân khi đi làm chưa bao giờ có một ngày vui vẻ như thế. "Nhìn chú lao công nhảy múa mà tự thấy chạnh lòng cho chính mình, bởi suốt bao nhiêu năm đi làm, tôi chưa bao giờ tìm thấy một khoảnh khắc nào thực sự bùng nổ niềm vui như thế. Chúng ta thường bước vào văn phòng với gương mặt ủ rũ và chỉ mong nhanh chóng đến giờ tan tầm, trong khi chú lại biến những bậc thềm công viên đầy lá khô thành sàn diễn. Có lẽ sự khác biệt nằm ở chỗ chú đang sống trọn vẹn cho hiện tại, còn chúng ta lại quá mải mê lo lắng cho tương lai", Thanh Tùng bộc bạch.

Phan Tuấn viết: "Tôi vô cùng ngưỡng mộ chú vì giữa cái nắng bụi và công việc chân tay nặng nhọc, chú vẫn giữ được sự yêu đời mà ngay cả những người ngồi máy lạnh, lương cao cũng chưa chắc có được. Những bước nhảy chứng minh rằng đi làm không nhất thiết phải là một cuộc chiến sinh tồn mệt mỏi nếu chúng ta biết cách tạo ra niềm vui tự thân".

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ đang quá tải với công việc cũng được thư giãn, giải tỏa sau khi xem đoạn clip. Tiến Anh bình luận: "Thú thật là tôi đã xem đi xem lại clip này khi đang ngồi bó gối vì áp lực deadline và cảm giác kiệt sức sau kỳ nghỉ Tết dài. Nhìn cái cách chú vui, tôi chợt thấy mình than vãn quá nhiều về sự nhàm chán của công việc văn phòng. Có lẽ tôi nên tận hưởng công việc chứ không phải căng thẳng vì nó".