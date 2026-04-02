Mất hơn 3,4 tỷ đồng khi nhờ thiếu tướng 'rởm' chạy chức phó giám đốc bệnh viện

Ngày 2/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Chu Văn Tuấn (sinh năm 1974, trú tại Hưng Yên) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuấn là kẻ dựng lên vỏ bọc thiếu tướng để lừa nhiều người số tiền đặc biệt lớn.

Theo cáo trạng, Chu Văn Tuấn làm nghề kinh doanh tự do, vì nợ nần, thiếu tiền tiêu xài nên từ năm 2021 nảy sinh ý định lừa đảo. Bị cáo tự xưng là thiếu tướng trong lực lượng vũ trang, khoe có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các bộ, ngành. Người này còn bịa chuyện có thể can thiệp vào việc bổ nhiệm chức vụ, xin cấp phép kinh doanh đa cấp hoặc “chạy án" trong các vụ việc dân sự. Thủ đoạn này khiến nhiều nạn nhân "sập bẫy".

Chu Văn Tuấn bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trong số bị hại có bác sỹ trưởng khoa tại một bệnh viện ở Hà Nội. Thông qua người quen, bác sỹ này được giới thiệu rằng Chu Văn Tuấn có thể “chạy” chức phó giám đốc bệnh viện. Tin tưởng, vợ chồng ông đưa hơn 150 nghìn USD (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng) để nhờ lo thủ tục bổ nhiệm.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuấn không thực hiện bất kỳ cam kết nào. Khi bệnh viện bổ nhiệm người khác vào vị trí này, bị cáo tiếp tục viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, rồi cắt liên lạc.

Ngoài ra, Tuấn còn nhận tiền của nhiều người với lời hứa “chạy án". Một nạn nhân khác tại Bắc Ninh đã đưa cho bị cáo 350 triệu đồng để nhờ giải quyết tranh chấp dân sự, nhưng cũng không được thực hiện.

Cơ quan tố tụng xác định, với các thủ đoạn trên, Chu Văn Tuấn đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 11,7 tỷ đồng của 3 bị hại. Bị cáo sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng tâm lý muốn “chạy chức", “chạy việc" của các bị hại để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Chu Văn Tuấn 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ vụ án trên, cơ quan chức năng cảnh báo người dân cảnh giác với những kẻ tự xưng có chức vụ, quyền hạn để “chạy chức", “chạy án". Thực tế, đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến, đánh vào sự nhẹ dạ và nhu cầu của nạn nhân. Mọi hành vi đưa – nhận tiền để tác động trái phép đến công tác cán bộ đều vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rủi ro mất tài sản và có thể bị xử lý hình sự.