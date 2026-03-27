Giả danh tổ tuần tra 373 để cưỡng đoạt tài sản, 3 thanh niên bị bắt

(VTC News) -

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi gây rối trật tự công cộng, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thành lập các tổ tuần tra vũ trang, phản ứng nhanh (gọi là “Tổ 373”).

Các đối tượng đã bị bắt

Lợi dụng danh nghĩa của lực lượng này, một số đối tượng đã nảy sinh ý định giả danh để cưỡng đoạt tài sản của người tham gia giao thông.

Khoảng 23h10 ngày 22/3/2026, tại đường Lênin (khối 8, phường Vinh Hưng), Công an phường Vinh Hưng phối hợp Tổ Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Võ Mạnh Anh (SN 2003, trú Hà Tĩnh), Cao Trung Nam (SN 2004) và Thái Doãn Hoàng (SN 2006, cùng trú Nghệ An).

Trước đó, nhóm này lợi dụng đêm khuya, giả danh tổ công tác “373” mặc thường phục, chặn xe người đi đường để đe dọa, yêu cầu nộp tiền “xử phạt vi phạm”. Khi phát hiện anh N.Đ.T. (SN 2007) điều khiển xe máy điện chở theo chị N.H.T.N. (SN 2008), cùng trú phường Vinh Phú, các đối tượng đã ép dừng xe, yêu cầu chuyển 500.000 đồng với lý do vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Trong lúc các đối tượng đang nhận tiền, lực lượng công an kịp thời phát hiện, bắt quả tang, ngăn chặn hành vi phạm tội.

Hiện, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.