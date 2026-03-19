Giả danh công an, lừa cụ bà bán 19 chỉ vàng

Công an xã Giai Lạc (Nghệ An) cho biết, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp một cụ bà thoát khỏi nguy cơ mất 19 chỉ vàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 18/3, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an xã Giai Lạc phát hiện bà M.T.H (70 tuổi, trú trên địa bàn) đang mang vàng đến một tiệm vàng để bán với nhiều biểu hiện bất thường. Nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, xác minh.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định bà H bị một nhóm đối tượng gọi điện giả danh lực lượng chức năng, thông báo bà có liên quan đến các vụ án rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng yêu cầu bà kê khai tài sản và chuyển tiền để “chứng minh nguồn gốc hợp pháp”.

Do lo sợ, bà H đã mang 19 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền theo hướng dẫn. Tuy nhiên, hành vi này đã được Công an xã Giai Lạc kịp thời phát hiện và ngăn chặn, không để xảy ra thiệt hại.

Sau khi được giải thích rõ sự việc, gia đình bà H bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an địa phương.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện Trần Thế Huynh (sinh năm 1986, trú tại thôn Tô Đê, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định, Trần Thế Huynh đã có 3 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đang bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội này.

Sau khi trốn truy nã, Huynh đến địa bàn tỉnh Ninh Bình cư trú, lấy tên giả là Trần Văn Tuân, sinh năm 1979, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại, Hà Nội; tiếp tục kiếm tiền bằng lừa đảo.

Thủ đoạn của Trần Thế Huynh tự xưng cán bộ công an quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh, có thể xin mua các suất đất dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với giá ngoại giao, rẻ hơn giá thị trường. Tin điều này, nhiều người dân chuyển tiền cho Huynh mua đất dự án để đầu tư.

Với thủ đoạn trên, Huynh đã nhận và chiếm đoạt tiền của nhiều công dân trên địa bàn tỉnh, tổng cộng trên 65 tỷ đồng.