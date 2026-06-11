Mảng vữa từ nhà ga metro Cát Linh - Hà Đông rơi trúng xe buýt

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe buýt BRT đang chạy trên tuyến đường dưới chân nhà ga Văn Khê thì bất ngờ bị một mảng vật liệu rơi từ trên cao xuống trúng thân xe, khiến một tấm kính bị hư hỏng.

Xe buýt BRT bị vỡ kính sườn và bong tróc sơn sau khi bị mảng vữa từ nhà ga Văn Khê rơi trúng. (Ảnh: P.C.)

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu vực nhà ga Văn Khê thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Thời điểm xảy ra vụ việc, xe buýt BRT đang di chuyển theo hướng bến xe Yên Nghĩa - Hà Đông. Khi phương tiện đi qua khu vực dưới chân nhà ga, một mảng vật liệu bất ngờ rơi từ độ cao hàng chục mét xuống trúng xe buýt BRT đang lưu thông bên dưới, làm vỡ kính phương tiện.

Sau cú va chạm bất ngờ, tài xế xe buýt kịp thời phanh gấp và cho xe dừng lại để kiểm tra. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc và lập biên bản. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người, chỉ làm vỡ một tấm kính của xe buýt.

Thông tin về vụ việc, sáng 11/6, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông xác nhận và cho biết, mảng vật liệu rơi xuống là lớp vữa ốp lát thuộc hạng mục trang trí trên nhà ga, không liên quan đến kết cấu công trình cũng như việc vận hành.

Theo Hà Nội Metro, lớp vữa thi công ban đầu có độ dày khoảng 5cm nhưng không có lưới liên kết bên trong. Sau thời gian dài khai thác, dưới tác động của rung chấn và điều kiện thời tiết, khu vực này xuất hiện các vết nứt dẫn đến bong tróc.

Đại diện Hà Nội Metro thông tin, trong thời gian tới sẽ kiểm tra tổng thể toàn bộ các nhà ga để đánh giá hiện trạng và triển khai các giải pháp gia cố, xử lý kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (tuyến 2A) là tuyến metro đầu tiên của Hà Nội đi vào vận hành thương mại từ tháng 11/2021. Tuyến dài khoảng 13 km, hoàn toàn trên cao, kết nối khu vực trung tâm thành phố với cửa ngõ phía Tây Nam, gồm 12 nhà ga từ Cát Linh đến Yên Nghĩa. Mỗi ngày, tuyến phục vụ hàng chục nghìn lượt hành khách, góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung.