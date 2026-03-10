Nhếch nhác hàng quán, rác thải bủa vây dọc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông
10/03/2026 07:00:08 +07:00
Dưới chân tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, hàng quán mọc lên nhan nhản, rác thải, phế liệu bị vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Khu vực dưới chân ga Thái Hà bị xới tung, trở thành nơi tập kết rác thải. Nhiều vị trí còn xuất hiện các vết cháy đen, nghi do người dân đốt rác, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng cảnh quan khu vực.
Gầm cầu dọc tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông cũng bị tận dụng làm nơi trông giữ xe phục vụ các hàng quán xung quanh.
Tại đây xuất hiện nhiều rác thải, đồ dùng hư hỏng bị vứt bỏ bừa bãi. Sau Tết Nguyên đán, nhiều cây cảnh, cành đào khô cũng bị người dân mang ra tập kết dọc khu vực này.
Dọc khu vực dưới chân tuyến đường sắt trên cao tại phố Yên Lãng, nhiều hàng quán mọc lên với đủ loại hình như quán cà phê, quán bia, quán ăn và dịch vụ trông giữ xe.
Hình ảnh rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng bị vứt bừa bãi dưới chân ga tàu điện Hà Đông.
Dọc khu vực gầm cầu của tuyến tàu điện trên cao, nhiều phương tiện cũng được tập kết, đỗ tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến trật tự đô thị.
Tại ga Yên Nghĩa – điểm cuối của tuyến tàu điện, khu vực xung quanh xuất hiện tình trạng tập kết xe rác và hình thành nhiều bãi rác tự phát. Dù đã có biển cấm đổ rác kèm quy định xử phạt, nơi đây vẫn thường xuyên ngập trong rác thải.
