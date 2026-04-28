Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội trong đêm concert 'Âm vang Tổ quốc'

Màn pháo hoa ấn tượng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 28/4. (Video: Nguyễn Thu)
Tối 28/4, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2026-2031; hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026)... Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức; Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện.
Điểm nhấn nổi bật của đêm diễn là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật được bố trí tại khu vực sân vận động và đường đua F1 (phường Từ Liêm).
Hệ thống pháo hoa được thiết kế theo nhiều lớp không gian: pháo hoa hỏa thuật lắp đặt trên mái khán đài B, trong khi pháo hoa tầm cao và tầm thấp được triển khai tại khu vực đường đua, mở rộng góc quan sát cho khán giả ở nhiều vị trí.
Màn bắn pháo hoa bắt đầu từ khoảng 20h10 và kéo dài xuyên suốt chương trình.
Quy mô gồm 900 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 60 giàn pháo hoa hỏa thuật dạng giàn phun, tạo nên hệ hiệu ứng ánh sáng dày và liên tục.
Ngay từ những loạt pháo đầu tiên, bầu trời khu vực Mỹ Đình được thắp sáng với các hiệu ứng đa lớp, màu sắc rực rỡ.
Các tầng pháo được bố trí đan xen, tạo chiều sâu không gian và mang lại trải nghiệm thị giác rõ nét cho người xem.
Chương trình nghệ thuật “Âm vang Tổ quốc” gồm hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 với ba chương: “Trường ca trên Trống Đồng”, “Âm vang lịch sử” và “Khát vọng Việt Nam”. Phần II kéo dài 60 phút dành riêng cho giới trẻ, phát trực tiếp trên ứng dụng VTVgo.
Về tổng thể, chương trình lấy hình tượng trống đồng làm cảm hứng xuyên suốt, kết hợp biểu diễn thực cảnh với nhiều loại hình âm nhạc như giao hưởng, nhạc nhẹ và rock, cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại. Qua đó, ê-kíp mong muốn tái hiện chiều sâu lịch sử, giá trị văn hóa và khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong lòng khán giả. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.
Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội và các giọng ca thính phòng hàng đầu như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền… Cùng tham gia biểu diễn còn có dàn nhạc giao hưởng, nhóm Thanh Âm Xanh dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.
Bình luận