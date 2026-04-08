3 mối đe dọa lớn của AI trong an ninh mạng

Đây là chia sẻ của bà Ruma Balasubramanian, Chủ tịch Check Point Software Technologies khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản, tại họp báo của hội thảo chuyên đề “Bảo mật trong kỷ nguyên AI - Chiến lược hình thành tương lai số” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Bà Ruma Balasubramanian, Chủ tịch Check Point Software Technologies khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản, chia sẻ tại hội thảo.

Theo nhân định của Chủ tịch Check Point Software Technologies khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản, những mối đe dọa của AI ngày càng có quy mô và tốc độ cao hơn, có thể thông qua email hay mã độc tống tiền.

Nghiên cứu năm 2025 của Check Point cho thấy, nếu như trước đây, từ một lỗ hổng cho đến một cuộc tấn công mạng mất 9 tuần thì từ khi có AI chỉ cần 1 tiếng. Vì thế, việc biết AI có thể giúp người bị tấn công hồi đáp lại trong thời gian thực.

“Phương pháp bảo mật AI của Check Point tập trung vào hiển thị, quản trị và phòng ngừa trên toàn bộ hệ sinh thái AI. Với các doanh nghiệp đang quan tâm đến việc xây dựng hạ tầng AI riêng nhằm đáp ứng yêu cầu về chủ quyền dữ liệu, Check Point đề xuất cách tiếp cận thông qua mô hình 'AI Factory Security Blueprint' - kiến trúc tham chiếu giúp kiểm soát rủi ro xuyên suốt từ hạ tầng GPU đến các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)”, bà Ruma Balasubramanian chia sẻ.

Hội thảo do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu.

Vấn đề an toàn không gian mạng đang đặt ra những thách thức chưa từng có. AI không chỉ là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu hóa vận hành, mà còn vô tình tạo ra những kẽ hở bảo mật mới khi hệ thống dữ liệu ngày càng trở nên kết nối và phức tạp.

Tại Việt Nam, hành lang pháp lý về an ninh mạng và AI đang được hoàn thiện với Luật An ninh mạng, Chiến lược AI đến năm 2030 và các định hướng quản lý mới, nhấn mạnh yêu cầu an toàn, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ vòng đời công nghệ, đặc biệt khi AI trở thành một phần quan trọng của hạ tầng số quốc gia.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhận định: ở góc độ bảo đảm an ninh quốc gia, AI hiện đang đặt ra nhiều thách thức chiến lược.

Ông cho rằng đó là vấn đề bảo vệ chủ quyền dữ liệu, vấn đề phụ thuộc vào các nền tảng và công nghệ nước ngoài, cũng như yêu cầu bảo vệ chính các hệ thống AI, vốn đang trở thành mục tiêu tấn công mới.

"AI đang làm thay đổi căn bản phương thức và bản chất của các mối đe doạ trên không gian mạng. Nếu như trước đây, tội phạm mạng chủ yếu dựa vào kỹ năng và công cụ truyền thống, thì ngày nay, với sự hỗ trợ của AI, chúng đã có khả năng tự động hóa các cuộc tấn công với quy mô lớn và mức độ tinh vi chưa từng có", Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Thực tiễn tại Việt Nam cũng ghi nhận xu hướng này không còn là nguy cơ tiềm ẩn, mà hiện hữu rõ ràng.

"Chúng ta đã ghi nhận nhiều vụ việc lừa đảo sử dụng tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng, các ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản, hay các cuộc gọi sử dụng công nghệ giả giọng, giả hình ảnh để tạo lòng tin và yêu cầu chuyển tiền", Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho hay.

Đặc biệt, ông Quân lưu ý các đối tượng còn giả danh cơ quan chức năng, sử dụng các kịch bản tinh vi, khai thác thông tin cá nhân bị lộ lọt để gây sức ép tâm lý đối với nạn nhân. Những phương thức này cho thấy sự kết hợp ngày càng chặt chẽ giữa công nghệ và thao túng hành vi con người.

Những thách thức này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn liên quan chặt chẽ đến thể chế, chính sách và năng lực tự chủ của mỗi quốc gia.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh: “AI không chỉ là công cụ, mà đang trở thành một yếu tố định hình lại không gian an ninh mạng và an ninh quốc gia. Việc chủ động nắm bắt, làm chủ và bảo đảm an toàn cho các công nghệ AI sẽ là yếu tố quyết định đối với sự phát triển bền vững và an toàn của mỗi quốc gia trong tương lai”.