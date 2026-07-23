Xác định đối thủ của Olympic Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026

(VTC News) -

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và nữ ASIAD 2026 diễn ra trưa 23/7 tại Nhật Bản. Ở nội dung bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu, gồm ba bảng có bốn đội và một bảng có ba đội.

Nhờ được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, đội tuyển Olympic Việt Nam (sử dụng đội hình U21 thay vì U23) tránh được ba đối thủ này ngay từ vòng bảng. Kết quả bốc thăm đưa đại diện Việt Nam vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết.

Việt Nam nằm cùng bảng C với Uzbekistan, Philippines và Kuwait. (Ảnh: VFF)

Uzbekistan được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất của bảng đấu khi nhiều năm liên tiếp duy trì vị thế ở nhóm đầu bóng đá trẻ châu Á. Trong khi đó, Philippines và Kuwait được xem là những đối thủ vừa sức hơn, mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết cho Việt Nam.

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển tham dự môn bóng đá nam ASIAD 2026 dù là đội U23 nhưng sẽ sử dụng lực lượng U21. Đây là bước chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam, dù giải đấu cho phép các đội đăng ký cầu thủ U23 (sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau) và bổ sung tối đa ba cầu thủ quá tuổi.

Các bảng đấu còn lại của nội dung bóng đá nam gồm bảng A với Nhật Bản, Thái Lan, Kyrgyzstan, Hồng Kông (Trung Quốc); bảng B gồm Trung Quốc, UAE, Iran, Triều Tiên và bảng D gồm Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Qatar.

Đội tuyển nữ Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3, rơi vào bảng A với Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách khi Nhật Bản là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, trong khi Thái Lan là đối thủ quen thuộc của bóng đá nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Tại kỳ ASIAD gần nhất, cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều dừng bước ngay từ vòng bảng. Vì vậy, kết quả bốc thăm lần này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để các đại diện của bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích tại Đại hội thể thao châu Á.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản, từ ngày 19/9 đến 4/10/2026.