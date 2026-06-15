LOTTE MART triển khai khuyến mãi hè quy mô lớn, giảm giá sâu

(VTC News) -

LOTTE MART chính thức khởi động chương trình khuyến mại giữa năm LOTTE Max Sale 2026 từ 17/6 đến 14/7 trên toàn bộ hệ thống, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn.

Hệ thống siêu thị LOTTE MART sắp đưa LOTTE Max Sale trở lại trong năm nay.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khách hàng có cơ hội mua sắm các sản phẩm theo nhu cầu với nhiều ưu đãi hấp dẫn như: giảm giá đến 50% cho các thương hiệu lớn, ưu đãi mua 1 tặng 1, sản phẩm độc quyền...

Chương trình được áp dụng trên đa dạng ngành hàng, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, trái cây, đồ uống đến đồ gia dụng, quần áo, hóa mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh cá nhân đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng.

LOTTE Max Sale còn được triển khai trên nền tảng mua sắm trực tuyến qua ứng dụng đi chợ trực tuyến LOTTE MART Online, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận nhiều ưu đãi của Chương trình siêu khuyến mại.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, LOTTE MART mang đến nhiều chương trình đặc quyền dành cho khách hàng thành viên. Khách hàng đăng ký thành viên thành công được tặng ngay 15.000 điểm tích lũy.

Cùng thời gian mua sắm được kéo dài đến 22h30 mỗi ngày, LOTTE Max Sale 2026 hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng một mùa hè mua sắm tiết kiệm và trọn vẹn niềm vui tại LOTTE MART.