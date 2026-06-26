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Xuất bản ngày 26/06/2026 09:28 AM
Xuất bản ngày 26/06/2026 09:28 AM

LOTTE MART liên tiếp kích cầu mua sắm mùa hè với loạt ưu đãi hấp dẫn

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Sau hơn một tuần triển khai chương trình khuyến mãi, hệ thống siêu thị LOTTE MART ghi nhận lượng khách hàng đến mua sắm, vui chơi giải trí tăng cao.

Khởi động từ ngày 17/6, LOTTE Max Sale thu hút người tiêu dùng với hàng nghìn sản phẩm giảm giá đến 50% ở nhiều ngành hàng. Các chương trình “Đại tiệc thương hiệu”, “Siêu giảm – Siêu tiết kiệm”, “Siêu phẩm mỗi ngày” cùng ưu đãi mua 1 tặng 1 được triển khai trên toàn hệ thống.

LOTTE MART liên tiếp kích cầu mua sắm mùa hè với loạt ưu đãi hấp dẫn - 1

Bên cạnh ưu đãi tại siêu thị, nhiều thương hiệu như LOTTERIA, LOTTE Cinema, Phúc Long, Kichi Kichi, Gogi House, tiNiWorld hay MYKINGDOM ưu đãi thêm từ 10% tại một số gian hàng từ ngày 1-10/7.

Đáng chú ý, khách hàng có hóa đơn đủ điều kiện còn được tặng vé tham gia miễn phí khu trò chơi mùa hè tại LOTTE MART Nam Sài Gòn, Gò Vấp, Cần Thơ, Phan Thiết, Vũng Tàu và Vinh đến ngày 13/7.

Đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục nối dài chương trình LOTTE Max Sale nhằm kích cầu tiêu dùng trong mùa hè. Từ ngày 1/7 đến 14/7, hệ thống sẽ triển khai thêm nhiều chương trình khuyến mại mới, áp dụng trên hàng trăm mặt hàng, đồng thời duy trì các ưu đãi dành cho khách hàng mua sắm trực tiếp tại siêu thị và trên kênh trực tuyến.

LOTTE MART tiếp tục dành nhiều quyền lợi riêng cho khách hàng thành viên trong thời gian khuyến mại. Khách hàng đăng ký thành viên trực tiếp tại siêu thị hoặc trên ứng dụng LOTTE MART Online để nhận các ưu đãi độc quyền, tích điểm và sử dụng coupon điện tử.

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