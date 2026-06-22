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Xuất bản ngày 22/06/2026 10:02 AM
Xuất bản ngày 22/06/2026 10:02 AM

LOTTE Max Sale hút khách với hàng loạt ưu đãi mua sắm và vui chơi

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Chương trình khuyến mãi LOTTE Max Sale đang thu hút người tiêu dùng với loạt ưu đãi mua sắm, vui chơi hấp dẫn cho gia đình

Khởi động từ ngày 17/6, LOTTE Max Sale thu hút đông đảo khách hàng với hàng nghìn sản phẩm giảm giá sâu với nhiều hoạt động giải trí và ưu đãi thành viên. Các siêu thị LOTTE MART đang trở thành điểm đến mua sắm trong mùa hè của nhiều gia đình.

LOTTE Max Sale hút khách với hàng loạt ưu đãi mua sắm và vui chơi - 1

Chương trình mang đến cơ hội mua sắm với nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá đến 50% và hàng loạt ưu đãi mua 1 tặng 1. Tiêu biểu là chương trình “Siêu giảm – Siêu tiết kiệm” áp dụng cho nhiều sản phẩm tiêu dùng và “Siêu phẩm mỗi ngày” với các mặt hàng ưu đãi được thay đổi theo từng ngày, giúp khách hàng tiết kiệm chi tiêu trong mùa hè.

Các khách hàng thành viên còn được hưởng nhiều quyền lợi ưu đãi, giảm giá hấp dẫn khác.

Bên cạnh đó, chương trình LOTTE Max Sale Extra 10 diễn ra trong hai đợt từ 17–26/6 và 1–10/7, quy tụ nhiều thương hiệu ẩm thực, giải trí, làm đẹp và mua sắm với ưu đãi từ 10% trở lên.

Ngoài ra, LOTTERIA giảm 30%, LOTTE Cinema và Phúc Long giảm 20% cho một số món ăn, uống yêu thích dành cho khách hàng quay lại, cùng nhiều ưu đãi từ Kichi Kichi, iSushi, Gogi House, tiNiWorld, EcoKids Farm và MYKINGDOM.

Từ 17/6 đến 13/7, khách hàng có hóa đơn đủ điều kiện sẽ được tặng vé tham gia miễn phí khu trò chơi tại 6 siêu thị LOTTE MART: Nam Sài Gòn, Gò Vấp, Cần Thơ, Phan Thiết, Vũng Tàu và Vinh.

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