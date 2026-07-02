Lời tiên tri World Cup 2026 của Maradona gây sốt

(VTC News) -

Đoạn video phỏng vấn Diego Maradona năm 2018 bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Trong đó, huyền thoại người Argentina cho rằng bóng đá thế giới sẽ chứng kiến những thay đổi lớn để phục vụ lợi ích thương mại của truyền hình. Việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chọn Mỹ, Canada và Mexico đăng cai World Cup 2026 cũng phù hợp xu hướng này.

Cuộc phỏng vấn Maradona được thực hiện ngay sau khi FIFA công bố ba quốc gia Bắc Mỹ sẽ đăng cai World Cup 2026. Khi đó, huyền thoại số 10 của Argentina đưa ra dự đoán mà nhiều người hâm mộ cho rằng có liên hệ với các quãng nghỉ uống nước xuất hiện tại giải đấu năm nay.

Huyền thoại Maradona từng khẳng định các trận đấu World Cup 2026 sẽ có các quãng nghỉ giữa hiệp trong cuộc phỏng vấn năm 2018.

“Họ sẽ chia trận đấu thành bốn hiệp thay vì hai hiệp để chèn quảng cáo. Rồi các bạn sẽ thấy”, Maradona khẳng định trong cuộc phỏng vấn.

Tám năm sau phát biểu của “Cậu bé vàng”, FIFA đúng là đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử và cũng đầy tranh cãi tại World Cup 2026: áp dụng các quãng nghỉ uống nước (hydration breaks) bắt buộc. Theo quy định, trận đấu sẽ tạm dừng khoảng 3 phút ở gần phút 22 của hiệp một và phút 67 của hiệp hai.

FIFA lý giải rằng các quãng nghỉ uống nước được đưa vào giữa trận nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cầu thủ khi World Cup diễn ra giữa mùa hè Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại bóng đá đang dần đánh mất đặc trưng 45 phút thi đấu liên tục để nhường chỗ cho quảng cáo, tương tự như mô hình quen thuộc của những môn thể thao Mỹ như NBA hay NFL.

Các cầu thủ Tây Ban Nha trong quãng nghỉ uống nước ở trận đấu với Cape Verde. (Ảnh: Reuters)

Ở thời điểm đó, Maradona cũng phản đối quyết định của FIFA đưa World Cup trở lại Mỹ. Theo ông, quốc gia này không có nền văn hóa bóng đá và niềm đam mê với môn thể thao vua như nhiều cường quốc bóng đá khác.

“Ở đó không có niềm đam mê bóng đá. Người Canada thì có thể giỏi trượt tuyết, còn người Mỹ muốn chia trận đấu thành bốn hiệp, mỗi hiệp 25 phút để có thêm quảng cáo”, Maradona phát biểu.

Huyền thoại Argentina cũng bày tỏ sự nghi ngờ về việc Mexico được chọn làm đồng chủ nhà. Ông cho rằng đội tuyển Mexico nhiều lần góp mặt ở World Cup nhưng chưa tạo được những chiến tích đủ sức thuyết phục để xứng đáng với vị thế của một quốc gia đăng cai.