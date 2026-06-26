Link xem trực tiếp Na Uy vs Pháp 2h ngày 27/6, bảng I World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Na Uy vs Pháp diễn ra lúc 2h ngày 27/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng I World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Na Uy vs Pháp nhanh nhất.

Na Uy và Pháp đều sớm giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu tại Foxborough (Mỹ) quyết định ngôi đầu bảng I. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Na Uy vs Pháp Thời gian: 2h ngày 27/6. Sân: Gillette, Massachusetts, Mỹ. Giải đấu: Bảng I World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Xem trực tiếp Na Uy vs Pháp trên kênh nào?

Trận Na Uy vs Pháp được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6 lúc 2h ngày 27/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Na Uy và Pháp đều sớm giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Na Uy vs Pháp hôm nay

Link xem trực tiếp Na Uy vs Pháp sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Na Uy vs Pháp trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Na Uy vs Pháp trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Na Uy vs Pháp

Na Uy toàn thắng 2 trận, ghi 7 bàn và thủng lưới 3 lần. Họ tấn công hiệu quả nhưng chưa giữ sạch lưới trận nào. Trước Senegal, Na Uy thắng 3-2 nhưng phải chịu sức ép lớn ở cuối trận.

Haaland là khác biệt lớn nhất. Anh ghi cú đúp ở cả 2 trận đầu, di chuyển ít nhưng xuất hiện đúng điểm nóng trong vòng cấm. Khi Odegaard có khoảng trống để chuyền bóng, Na Uy luôn nguy hiểm.

Pháp có 6 điểm sau 2 trận, ghi 6 bàn. Mbappe lập cú đúp trước Senegal, rồi tiếp tục ghi 2 bàn vào lưới Iraq. Anh đang có 16 bàn ở World Cup, áp sát nhóm dẫn đầu lịch sử giải đấu.

Điểm mạnh của Pháp là khả năng tăng tốc đột ngột. Họ không cần kiểm soát bóng quá áp đảo, nhưng rất nguy hiểm khi Dembele, Olise, Doue hoặc Barcola nhận bóng trong không gian mở.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 26/6 và 27/6 có 6 trận đấu. Na Uy sẽ gặp Pháp trên sân vận động Gillette (Massachusetts, Mỹ). Cùng bảng I, Senegal chạm trán Iraq ở sân BMO (Canada). Trong khi đó, bảng H chứng kiến trận đấu giữa Cape Verde vs Ả Rập Xê Út và Uruguay vs Tây Ban Nha lần lượt trên sân NRG và sân Akron tại Mỹ. Ở bảng G, New Zealand sẽ thi đấu với Bỉ ở sân BC Place (Vancouver, Canada) trong khi Ai Cập gặp Iran ở sân Lumen Field (Seattle, Mỹ).

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.