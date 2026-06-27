Link xem trực tiếp Croatia vs Ghana 4h ngày 28/6, bảng L World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Croatia vs Ghana diễn ra lúc 4h ngày 28/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng L World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Croatia vs Ghana nhanh nhất.

Croatia và Ghana bước vào lượt trận cuối bảng L trong bối cảnh cả hai đều cần một kết quả thuận lợi để tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Croatia vs Ghana Thời gian: 4h ngày 28/6. Sân: Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ. Giải đấu: Bảng L World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp Croatia vs Ghana trên kênh nào?

Trận Croatia vs Ghana được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 4h ngày 28/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Ghana gây bất ngờ khi cầm hoà Anh không bàn thắng. (Ảnh: AP)

Link xem trực tiếp Croatia vs Ghana hôm nay

Link xem trực tiếp Croatia vs Ghana sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Croatia vs Ghana trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Croatia vs Ghana trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Croatia vs Ghana

Hệ thống mô phỏng của siêu máy tính Opta nhận định cơ hội thắng của Croatia và Ghana tương ứng là 56,3% - 17,6%. Đại diện của bóng đá châu Âu được đánh giá cao hơn.

Croatia không có màn khởi đầu thuận lợi khi để thua Anh 2-4 ở trận ra quân. Dẫu vậy, chiến thắng tối thiểu trước Panama ở lượt đấu thứ hai đã giúp đội bóng áo caro trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời duy trì hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng L.

Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Zlatko Dalic vẫn chưa thực sự thuyết phục. Dù giành trọn 3 điểm trước Panama, Croatia vẫn gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Khả năng tổ chức tấn công thiếu đột biến cùng sự kém hiệu quả ở những tình huống dứt điểm khiến đội bóng vùng Balkan chưa thể tạo cảm giác yên tâm trước lượt trận quyết định.

Trong khi đó, Ghana đang là hiện tượng thú vị của bảng L. Sau khi đánh bại Panama trong ngày ra quân, đại diện châu Phi tiếp tục gây ấn tượng bằng trận hòa 0-0 trước tuyển Anh. Hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ đã giúp "Những ngôi sao đen" đứng vững trước sức ép từ ứng viên vô địch. Với 4 điểm sau hai lượt trận, Ghana đang nắm lợi thế lớn và chỉ cần thêm một kết quả hòa là đủ để ghi tên mình vào vòng knock-out.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 27/6 và sáng 28/6

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 27/6 và sáng 28/6 có 6 trận đấu. Panama sẽ gặp Anh trên sân MetLife. Cùng bảng L, Croatia chạm trán Ghana tại sân Lincoln Financial Field. Bảng K chứng kiến trận đấu giữa Colombia vs Bồ Đào Nha và CHDC Congo vs Uzbekistan lần lượt ở sân Hard Rock và sân Mercedes-Benz. Ở bảng J, Algeria sẽ đối đầu với Áo tại sân Arrowhead trước khi Jordan gặp Argentina tại sân AT&T. Cả 6 trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.