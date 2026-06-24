|Anh
|0
|0
|Ghana
Trận Anh vs Ghana diễn ra trên sân vận động Gillette ở Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ. Trọng tài chính là ông Saíd Martínez, người Honduras. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs Ghana mới nhất tại đây.
Đội hình Anh vs Ghana
Anh đá chính: Jordan Pickford (1), Ezri Konsa (2), Declan Rice (4), Marc Guehi (6), Elliot Anderson (8), Harry Kane (9), Jude Bellingham (10), Anthony Gordon (18), Noni Madueke (20), Reece James (24), Djed Spence (25).
Ghana đá chính: Benjamin Asare (16), Caleb Yirenkyi (3), Jonas Adjetey (4), Thomas Partey (5), Kwasi Sibo (8), Jordan Ayew (9), Antoine Semenyo (11), Gideon Mensah (14), Jerome Opoku (18), Inaki Williams (19), Marvin Senaya (26).
Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng L
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Anh vs Ghana, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng L như sau.
|XH
|Đội
|T
|HS
|Đ
|1
|Anh
|1
|4-2
|3
|2
|Ghana
|1
|1-0
|3
|3
|Panama
|1
|0-1
|0
|4
|Croatia
|1
|2-4
|0
Thống kê đáng chú ý
Kane cần thêm 1 bàn để vượt Gary Lineker, trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất tại World Cup.
Anh có 11 cú sút trúng đích trước Croatia, chỉ kém Đức ở lượt đầu.
Ghana không dứt điểm lần nào trong hiệp 1 trận gặp Panama.
Anh bất bại trước các đội châu Phi tại World Cup, thắng 5 và hòa 3.
Ghana chưa từng giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp tại World Cup.
Hai đội mới gặp nhau một lần, hòa 1-1 trong trận giao hữu năm 2011.
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