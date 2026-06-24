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Anh 0 0 Ghana

Trận Anh vs Ghana diễn ra trên sân vận động Gillette ở Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ. Trọng tài chính là ông Saíd Martínez, người Honduras. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs Ghana mới nhất tại đây.

Đội tuyển Anh đấu với Ghana ở lượt trận thứ 2 bảng L World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Đội hình Anh vs Ghana

Anh đá chính: Jordan Pickford (1), Ezri Konsa (2), Declan Rice (4), Marc Guehi (6), Elliot Anderson (8), Harry Kane (9), Jude Bellingham (10), Anthony Gordon (18), Noni Madueke (20), Reece James (24), Djed Spence (25).

Ghana đá chính: Benjamin Asare (16), Caleb Yirenkyi (3), Jonas Adjetey (4), Thomas Partey (5), Kwasi Sibo (8), Jordan Ayew (9), Antoine Semenyo (11), Gideon Mensah (14), Jerome Opoku (18), Inaki Williams (19), Marvin Senaya (26).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng L

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Anh vs Ghana, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng L như sau.

XH Đội T HS Đ 1 Anh 1 4-2 3 2 Ghana 1 1-0 3 3 Panama 1 0-1 0 4 Croatia 1 2-4 0