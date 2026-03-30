Liên tục đi làm sớm, cô gái bị khiển trách rồi đuổi việc

Một nữ nhân viên ở Tây Ban Nha đã bị sa thải vì liên tục đến công ty trước 30-45 phút so với hợp đồng. Cấp trên cho rằng việc cô này đến sớm chẳng mang lại lợi ích cho công ty. Đi làm muộn có thể là lý do khiến một nhân viên bị sa thải, nhưng hóa ra việc đến quá sớm cũng có thể bị các nhà tuyển dụng coi là một vấn đề nghiêm trọng. Một phụ nữ Tây Ban Nha đã phải trả giá đắt cho điều này khi bị cho thôi việc sau khi liên tục bỏ qua những lời cảnh báo từ cấp trên rằng cô đến công ty quá sớm.

Cô gái trẻ, làm việc cho một công ty giao hàng ở Alicante, Tây Ban Nha, thường xuyên đến nơi làm việc từ 6h45 đến 7h00 sáng mỗi ngày, mặc dù hợp đồng quy định cô phải bắt đầu lúc 7h30 sáng. Điều này có nghĩa là cô bắt đầu ca làm việc sớm hơn các đồng nghiệp từ 30 đến 45 phút.

Điều này khiến người quản lý không hài lòng. Nữ nhân viên trên bị khiển trách lần đầu tiên vì thói quen này vào năm 2023, nhưng cô vẫn tiếp tục đến sớm, bỏ qua những lời nhắc nhở từ phía ban quản lý. Cô nói làm vậy vì khối lượng công việc rất nhiều và cần thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng, công ty chọn phương án sa thải vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Công ty cho rằng việc nhân viên này đến làm quá sớm khiến nhân viên khác không có việc gì để làm và do đó không đóng góp gì cho công ty. Tuy nhiên, nhân viên này không đồng tình với quan điểm đó và đã khiếu nại quyết định này tại tòa án xã hội Alicante.

Nhân viên này đã kiện công ty vì quyết định sa thải bất công, nói đi làm sớm là thể hiện sự tận tâm và thiện chí. Tuy nhiên, sau đó, tòa án đã đưa ra một phán quyết bất ngờ là giữ nguyên quyết định của người sử dụng lao động.

Phán quyết của Tòa án nêu rõ: “Hành vi của người lao động đã ảnh hưởng đến mối quan hệ tin tưởng và trung thành, gây ảnh hưởng đáng kể, bởi vì bất chấp những cảnh báo của công ty người khiếu nại vẫn khăng khăng đòi vào làm việc sớm hơn dự kiến".

Như vậy, các hành vi được cho là do người lao động gây ra được xem là đủ nghiêm trọng và quan trọng để cấu thành hành vi sai phạm nghiêm trọng về sự bất trung, vi phạm lòng tin và bất tuân lệnh, đủ để là lí do chính đáng cho việc chấm dứt hợp đồng lao động”.

Trong trường hợp cụ thể này, tòa án xác định hành vi của nhân viên đã tạo ra sự thiếu kiểm soát đối với việc chấm công và ảnh hưởng tiêu cực đến tổ chức nội bộ của công ty. Đây không phải sự việc cá biệt mà là một hành vi lặp đi lặp lại bất chấp những cảnh báo trước đó, theo tòa án.