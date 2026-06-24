Lén cho con ăn xôi, uống sữa trước giờ mổ, người mẹ suýt hối hận cả đời

(VTC News) -

Mới đây, bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, chia sẻ câu chuyện khiến ê-kíp điều trị một phen thót tim khi chuẩn bị phẫu thuật cho một bệnh nhi dưới 10 tuổi nhập viện vì viêm ruột thừa cấp.

Ngay từ khi tiếp nhận, thấy trẻ có khả năng phải phẫu thuật sớm, các bác sĩ dặn người nhà tuyệt đối không cho bệnh nhi ăn uống để chờ kết quả thăm khám và xét nghiệm. Khi có đầy đủ kết quả và quyết định chỉ định phẫu thuật, ê-kíp tiếp tục nhắc lại yêu cầu nhịn ăn, nhịn uống trước khi chuyển trẻ vào khu vực phòng mổ.

Vì thương con đói và lo con không đủ sức để trải qua ca phẫu thuật, buổi sáng hôm sau, trước giờ mổ người mẹ đã lén mua một gói xôi cùng hộp sữa cho con ăn.

Sự việc chỉ được phát hiện vào sáng hôm sau, khi các bác sĩ gây mê kiểm tra lần cuối trước khi đưa bệnh nhi vào phòng phẫu thuật. Dù người mẹ khẳng định con không ăn uống gì, cậu bé thật thà kể rằng mình vừa ăn xôi và uống sữa do mẹ mua.

Ăn một chút cho có sức rồi đi mổ là suy nghĩ sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng, theo cảnh báo của bác sĩ

Theo bác sĩ Lực, nếu thông tin này không được phát hiện kịp thời, việc gây mê khi dạ dày vẫn còn thức ăn có thể khiến bệnh nhi đối mặt với những biến chứng nguy hiểm. Ca phẫu thuật vì thế buộc phải hoãn lại nhiều giờ để đảm bảo an toàn.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Lực cho biết không ít người vẫn giữ quan niệm "ăn một chút cho có sức rồi đi mổ". Thực tế, đây là suy nghĩ sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Khi cơ thể bình thường, các phản xạ bảo vệ đường thở sẽ giúp thức ăn đi xuống dạ dày. Tuy nhiên, trong quá trình gây mê, người bệnh rơi vào trạng thái ngủ sâu, các cơ giãn hoàn toàn và phản xạ bảo vệ này gần như mất tác dụng.

Nếu dạ dày vẫn còn chứa thức ăn hoặc dịch tiêu hóa, các chất này có thể trào ngược lên họng rồi lọt vào khí quản và phổi. Tình trạng hít sặc này có thể gây tắc đường thở, viêm phổi hít, suy hô hấp cấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ, nguy cơ không chỉ xuất hiện ở những ca gây mê toàn thân. Ngay cả các trường hợp dự kiến gây tê tủy sống hoặc gây tê vùng vẫn phải tuân thủ quy định nhịn ăn trước phẫu thuật, bởi trong quá trình can thiệp có thể phát sinh tình huống buộc phải chuyển sang gây mê.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế về việc nhịn ăn, nhịn uống trước phẫu thuật. Nếu lỡ cho người bệnh ăn hoặc uống bất cứ thứ gì, kể cả một ngụm nước nhỏ, cần chủ động thông báo với bác sĩ để được đánh giá và xử trí phù hợp.

Theo bác sĩ Lực, việc hoãn ca mổ vài giờ để bảo đảm an toàn luôn tốt hơn rất nhiều so với nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm trên bàn phẫu thuật chỉ vì một bữa ăn tưởng chừng vô hại.