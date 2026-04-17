Lãnh đạo VFF: HLV nội dẫn dắt ĐT bóng đá nam gặp áp lực quá lớn từ truyền thông

Nhiều câu hỏi được dành cho lãnh đạo VFF về việc sử dụng huấn luyện viên nội và ngoại ở các đội tuyển nam và nữ quốc gia. Đội tuyển nữ luôn ưu tiên sử dụng thầy nội còn đội tuyển nam vẫn thường lựa chọn thầy ngoại.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhận định: "Huấn luyện viên ngoại dễ vượt qua chuyện áp lực này. Tôi cho rằng các huấn luyện viên nội trình độ cũng không thua gì thầy ngoại. VFF luôn cố gắng tìm HLV nội, nhưng để họ đáp ứng được yêu cầu cũng không dễ dàng gì.

Áp lực truyền thông đôi khi cũng gây khó cho HLV nội. Thầy ngoại có thất bại nhưng cũng có thành công, và thực tế là có nhiều thành tích tốt. HLV ngoại làm việc với bóng đá nữ thì cần thời gian dài để hiểu tình hình, họ sẽ dễ dàng hơn khi tiếp quản đội tuyển quốc gia. Thật sự cũng rất khó so sánh giữa bóng đá nam và nữ".

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục đặt niềm tin vào huấn luyện viên nội khi bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Nhà cầm quân sinh năm 1964 là cái tên sáng giá nhất khi từng vô địch V.League ở mùa giải 2017 cùng CLB Quảng Nam cũng như dẫn dắt U16 Việt Nam, U23 Việt Nam và đội tuyển nam Việt Nam.

Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Theo vị lãnh đạo phụ trách chuyên môn của VFF, đơn vị luôn có sự ủng hộ hết mình với các đội tuyển nam - nữ quốc gia, U23 Việt Nam cũng như các đội tuyển trẻ từ yếu tố tài chính, hậu cần và phân tích kĩ thuật.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc có thể tìm kiếm thêm cầu thủ trẻ từ giải nữ vô địch quốc gia. Năm nay, giải đấu sẽ chuyển sang thể thức sân nhà - sân khách thay vì thi đấu tập trung như trước kia.