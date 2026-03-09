Đối thủ thắng đậm, tuyển nữ Việt Nam gặp khó

(VTC News) -

Chiến thắng 4-0 của Uzbekistan trước Bangladesh ở lượt cuối bảng B Cúp bóng đá nữ châu Á 2026 giúp đội tuyển nữ Việt Nam xác định rõ nhiệm vụ. Để vượt qua vòng bảng giải Asian Cup nữ 2026, đồng thời giành quyền tham dự Olympic Los Angeles 2028, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung phải có điểm trước Nhật Bản, hoặc thua với cách biệt không quá 2 bàn (không được nhận thêm thẻ phạt nếu tỷ số là 0-2).

Nếu thất bại với tỷ số cách biệt từ 3 bàn trở lên, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải dừng bước.

Trong trận đấu diễn ra tại sân Rectangular Stadium của Australia, Uzbekistan bước vào lượt trận cuối với mục tiêu buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Đại diện Trung Á - lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu cấp châu lục sau 23 năm - nhập cuộc đầy quyết tâm và liên tục gây sức ép lên khung thành Bangladesh.

Ngay phút đầu tiên, Ilvina Ablyakimova chuyền bóng thuận lợi cho Lyudmila Karachik dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành. Ít phút sau, Diyorakhon Khabibullaeva thoát xuống đối mặt song thủ môn Mile Akter kịp lao ra cản phá.

Uzbekistan 4-0 Bangladesh ở lượt cuối bảng B Cúp bóng đá nữ châu Á 2026. (Nguồn: AFC)

Sức ép liên tục của Uzbekistan được cụ thể hóa ở phút 10. Từ đường chuyền xuyên tuyến của Kudratova, Khabibullaeva băng xuống dứt điểm thấp, bóng chạm tay thủ môn Akter trước khi đi vào góc lưới, mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp hai, Uzbekistan tiếp tục tận dụng khoảng trống khi Bangladesh dâng cao đội hình. Phút 62, Umida Zoirova kiến tạo để Dildora Nozimova dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ ít phút sau, Nozimova hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp với Khabibullaeva, đưa Uzbekistan dẫn 3-0.

Đến phút 88, Kudratova khống chế gọn gàng rồi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 4-0 cho Uzbekistan. Kết quả này giúp đại diện Trung Á giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đối thủ cạnh tranh suất đi tiếp với đội tuyển Việt Nam (trong trường hợp thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng thứ 3) là Philippines.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc). (Nguồn: AFC)

Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có 3 điểm, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 bàn (hiệu số 0), tạm đứng thứ ba bảng C sau trận thua 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc). Trên lý thuyết, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé vào tứ kết - đồng nghĩa với việc tiếp tục nuôi hy vọng dự môn bóng đá nữ tại Olympic Los Angeles 2028.

Khả năng giành vị trí nhì bảng gần như không thực tế khi Việt Nam phải đánh bại Nhật Bản - đội bóng vượt trội về trình độ. Ngay cả khi cầm hòa Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam cũng cần chờ kết quả thuận lợi từ trận Ấn Độ gặp Đài Loan (Trung Quốc).

Vì vậy, mục tiêu khả thi nhất là đội vẫn giữ vị trí thứ ba và cạnh tranh suất đi tiếp dành cho hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, chiến thắng 4-0 của Uzbekistan đồng nghĩa với việc hiệu số bàn thắng bại trở thành yếu tố rất quan trọng.

Trong bối cảnh đó, tuyển nữ Việt Nam buộc phải tránh thất bại đậm trước Nhật Bản. Nếu thua với cách biệt trên 2 bàn, Huỳnh Như và đồng đội phải nói lời chia tay với giải đấu và nhìn Philippines giành quyền tham dự Olympic Los Angeles 2028.