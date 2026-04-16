VFF chốt người thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, ông Hoàng Văn Phúc được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tín nhiệm cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Ông Phúc đã có quãng thời gian đồng hành cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung trong giai đoạn vừa qua.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung quyết định dừng lại từ sau SEA Games 33 và Asian Cup nữ 2026 là giải đấu cuối cùng mà chiến lược gia này làm việc cho đội tuyển nữ quốc gia. Ông Chung muốn xin nghỉ nhiều lần nhưng việc tìm kiếm người thay thế cho huyền thoại này không hề đơn giản. Cuối cùng, VFF tiếp tục tin tưởng huấn luyện viên nội.

Sau hơn 40 năm gắn bó với công tác huấn luyện, trong đó gần 20 năm dành trọn cho bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung được xem là biểu tượng lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển nữ Việt Nam 7 lần vào chung kết SEA Games và giành tới 6 HCV, đăng quang AFF Cup nữ, đặc biệt là cột mốc lịch sử lần đầu giành vé dự World Cup 2023.

Sau kỳ World Cup tại New Zealand, HLV Mai Đức Chung từng xin nghỉ và chia tay đội tuyển nữ Việt Nam vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, ông bất ngờ trở lại để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển tham dự SEA Games.

Với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, nhà cầm quân này được xem là sự lựa chọn phù hợp. Ông Phúc hiểu biết sâu rộng về bóng đá Việt Nam, bản lĩnh trận mạc và kinh nghiệm được thử lửa từ U23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia cho đến V.League.

Dấu mốc chói lọi trong sự nghiệp của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là chức vô địch V.League 2017 trong màu áo Quảng Nam.

Dù vậy, bóng đá nữ vẫn là một phạm trù riêng biệt và thử thách khó khăn đang chờ đón nhà cầm quân sinh năm 1964. Hiện nay, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ở giai đoạn chuyển giao lực lượng giữa thế hệ của Huỳnh Như, Tuyết Dung, Kim Thanh, Trần Thị Thu với các cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Hải Linh, Trần Thị Duyên, Vạn Sự.