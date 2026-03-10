Thua nhiều hơn Philippines 2 bàn, tuyển nữ Việt Nam tan mộng Olympic, World Cup

(VTC News) -

Chiều 10/3 tại Perth, Australia, đội tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản với tỷ số 0-4 ở lượt trận cuối vòng bảng giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ 2026). Thất bại này khiến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bị loại khỏi giải đấu, đồng thời không được tham dự World Cup 2027 và vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Video: Việt Nam 0-4 Nhật Bản.

Cùng giờ, đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) thắng Ấn Độ 3-1. Sau 3 lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 3 tại bảng C, sau Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Theo thể thức của Asian Cup nữ 2026, chỉ có 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết cùng các đội đầu bảng, nhì bảng.

So với các đội thứ 3 của bảng khác (đều có 3 điểm), đội tuyển nữ Việt Nam đều thua kém về chỉ số phụ. Uzbekistan ghi 4 bàn, thủng lưới 6 bàn. Philippines ghi 2 bàn, thủng lưới 4 bàn. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng có 2 bàn thắng nhưng nhận tới 6 bàn thua.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) bị loại.

Bảng xếp hạng giải Asian Cup nữ (bảng C)

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 3 17-0 9 2 Đài Loan (Trung Quốc) 3 4-3 6 3 Việt Nam 3 2-6 3 6 Ấn Độ 3 2-16 0

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Uzbekistan 3 4-6 3 2 Philippines 3 2-4 3 3 Việt Nam 3 2-6 3

Thất bại 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) và việc chỉ thắng Ấn Độ 2-1 ở ngày ra quân là những kết quả tai hại đẩy thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vào thế khó. Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Nhật Bản trong trận đấu quyết định suất đi tiếp ở giải Asian Cup nữ 2026 với nhiệm vụ tưởng đơn giản nhưng lại là thử thách quá lớn.

Huỳnh Như và đồng đội không được thua Nhật Bản với cách biệt nhiều hơn 2 bàn ở trận này. Hết hiệp 1, nỗ lực phòng ngự giúp đội tuyển nữ Việt Nam chỉ nhận 1 bàn thua. Tuy nhiên, những cú sút đẳng cấp cao của đối thủ trong hiệp 2 khiến đội tuyển nữ Việt Nam thủng lưới thêm 3 lần.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, các học trò của HLV Mai Đức Chung không thể giữ bóng tấn công. Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục dồn ép và khiến thủ môn Khổng Thị Hằng phải nhiều lần cản phá. Không có bất ngờ xảy ra, đội tuyển Việt Nam thua 0-4 và bị loại.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.