Làn sóng pin xe điện thải loại có thể tạo ra ngành công nghiệp 70 tỷ USD

(VTC News) -

Ngành tái chế pin xe điện (EV) được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ trong hai thập kỷ tới, khi làn sóng xe điện đầu tiên bắt đầu hết vòng đời sử dụng.

Theo ước tính của hãng tư vấn McKinsey & Company, doanh thu toàn cầu của chuỗi tái chế pin có thể đạt khoảng 70 tỷ USD mỗi năm vào 2040, tăng mạnh so với mức khoảng 2,5 tỷ USD của năm ngoái.

Hiện tại, tái chế pin vẫn là một mảng tương đối nhỏ trong ngành công nghiệp ô tô. Nguyên nhân chủ yếu là xe điện mới phổ biến trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, nên chưa có nhiều phương tiện đến thời điểm thải bỏ. Tuy nhiên, kể từ sau năm 2030, số lượng lớn xe điện bán ra giai đoạn bùng nổ gần đây sẽ đồng loạt bước vào cuối vòng đời, tạo ra nguồn cung pin thải đáng kể.

Pin xe điện hết vòng đời đang mở ra cơ hội phát triển mạnh cho ngành tái chế trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu. (Ảnh: AI)

Pin xe điện dù suy giảm hiệu suất sau nhiều năm sử dụng vẫn chứa các kim loại giá trị như lithium, nickel, cobalt. Thông qua quy trình tái chế, các vật liệu này có thể được thu hồi và tái sử dụng để sản xuất bộ pin mới.

Theo Automotive News, hoạt động tháo dỡ và tái chế xe điện đang chuyển từ lĩnh vực ngách sang ngành tăng trưởng cao. Triển vọng tích cực được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính: đảm bảo an ninh nguồn cung nguyên liệu, bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh giá khoáng sản biến động và xu hướng sản xuất tuần hoàn.

Chính sách là một động lực quan trọng. Liên minh châu Âu đã ban hành quy định đặt mục tiêu tỷ lệ lithium tái chế trong pin xe điện đạt 70% vào năm 2030. Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng của EU yêu cầu tối thiểu 25% nguyên liệu phải có nguồn gốc nội khối và được tái chế nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Trung Quốc áp dụng quy định bắt buộc thu hồi pin, trong khi tại Mỹ chưa có quy định liên bang, song một số bang như Colorado đã đề xuất luật yêu cầu các hãng xe đảm bảo pin EV được tái chế đúng cách từ năm 2028.

Các hãng sản xuất ô tô như BMW, Volkswagen và Renault đang mở rộng hợp tác tái chế pin. Bên cạnh đó, doanh nghiệp công nghệ như R3 Robotics triển khai robot nhằm tự động hóa quy trình tháo dỡ, hướng tới giảm chi phí và thương mại hóa ở quy mô công nghiệp.

Đáng chú ý, một nghiên cứu công bố năm ngoái của tổ chức nghiên cứu năng lượng RMI cho rằng nếu ngành tái chế pin phát triển đầy đủ, thế giới thậm chí có thể không cần khai thác thêm khoáng sản mới cho pin sau năm 2050. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của tái chế trong chiến lược phát triển bền vững của ngành xe điện toàn cầu.