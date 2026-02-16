Ứng dụng tìm trạm sạc cho nhiều dòng xe điện tại Việt Nam

(VTC News) -

Sự phát triển nhanh của thị trường xe điện tại Việt Nam kéo theo nhu cầu tìm kiếm trạm sạc ngày càng lớn. Nhiều mẫu xe điện Trung Quốc và châu Âu gia nhập thị trường, hạ tầng trạm sạc bên thứ ba xuất hiện dày đặc hơn, phủ rộng từ đô thị lớn đến các điểm du lịch.

Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng đó là một bất tiện không nhỏ: mỗi đơn vị cung cấp trạm sạc lại phát triển ứng dụng riêng để tra cứu vị trí và tình trạng trụ sạc. Điều này khiến người dùng phải cài đặt nhiều ứng dụng khác nhau nếu muốn tìm kiếm đầy đủ các điểm sạc phù hợp.

Trong bối cảnh đó, ứng dụng Trạm EV ra đời với mục tiêu trở thành nền tảng tìm kiếm trạm sạc tập trung cho mọi dòng xe điện.

Điểm khác biệt của ứng dụng nằm ở hệ thống dữ liệu đa nền tảng, cho phép người dùng tra cứu trạm sạc của tất cả các hãng đang hoạt động tại Việt Nam, thay vì bị giới hạn trong một mạng lưới riêng lẻ.

Ứng dụng Trạm EV hỗ trợ người dùng tìm kiếm trạm sạc cho các mẫu xe điện đang có mặt trên thị trường. (Ảnh: Trạm EV)

Không chỉ hiển thị vị trí trên bản đồ, Trạm EV còn kết nối API trực tiếp với các đơn vị cung cấp để cập nhật tình trạng trụ sạc theo thời gian thực.

Người dùng có thể biết chính xác trụ nào đang rảnh, trụ nào đang được sử dụng ngay tại thời điểm tra cứu. Ứng dụng cũng tích hợp các tiện ích hỗ trợ hành trình như gợi ý lộ trình tối ưu, tra cứu phạt nguội và kiểm tra chất lượng không khí.

Chia sẻ với phóng viên VTC News, anh Phan Thành Duy - đại diện nhóm phát triển cho biết mục tiêu của dự án là giúp người dùng "gạt bỏ nỗi lo về trạm sạc, tự tin hơn trên những hành trình xa".

Người dùng có thể biết chính xác tình trạng của trạm sạc ngay tại thời điểm tra cứu. (Ảnh: Trạm EV)

Trước đó, Trạm EV được phát triển dưới dạng website vào đầu năm 2025 nhưng gặp hạn chế về chất lượng dữ liệu. Cuối tháng 9, với đội ngũ 3 người có hơn 10 năm kinh nghiệm phần mềm, phiên bản iOS được hoàn thiện chỉ sau 14 ngày.

Việc hợp tác với quản trị viên một cộng đồng trạm sạc công cộng sau đó giúp nâng cao độ chính xác dữ liệu và mở rộng kết nối đối tác.

Sau khoảng 4 tháng hoạt động, Trạm EV ghi nhận lượng người dùng tăng ổn định và nhiều lần lọt Top 40 danh mục Điều hướng & Du lịch trên kho ứng dụng. Nhóm phát triển cho biết hiện vẫn tự chi trả 5-7 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí máy chủ và dịch vụ API.

Thông tin của điểm sạc trên ứng dụng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đáng chú ý, ứng dụng duy trì nguyên tắc "Miễn phí - Trung lập - Minh bạch". Theo đại diện nhóm, Trạm EV từ chối các đề nghị hợp tác độc quyền nhằm đảm bảo tính khách quan, không thiên vị bất kỳ hệ thống trạm sạc nào.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc đang phát triển nhanh nhưng phân mảnh, các nền tảng tổng hợp như Trạm EV được kỳ vọng sẽ đóng vai trò kết nối, giúp người dùng xe điện dễ dàng tiếp cận mạng lưới sạc một cách thuận tiện hơn.