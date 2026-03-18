KITA Group: Nội lực tạo đà cho chiến lược 'Go Global'

Việc KITA Group vừa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho thấy doanh nghiệp đang từng bước hoàn thiện những điều kiện cần thiết để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc bảo hộ nhãn hiệu không chỉ giúp bảo vệ tài sản thương hiệu mà còn tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển bền vững. Điều này cho thấy KITA Group đang từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để sẵn sàng bước vào thị trường toàn cầu.

Thực chất, sự chuẩn bị này không hình thành trong một sớm một chiều, mà được tích lũy từ hệ giá trị doanh nghiệp theo đuổi ngay từ đầu. Ít ai để ý rằng phía sau biểu tượng tam giác Mobius gắn với KITA Group là ba giá trị cốt lõi đã định hình cách doanh nghiệp vận hành và phát triển trong suốt chặng đường vừa qua, bao gồm: Giải pháp thông minh – Pháp lý tường minh – Cộng đồng văn minh.

Theo thời gian, khi KITA Group bước vào giai đoạn phát triển mới, biểu tượng ấy đồng thời phản chiếu cấu trúc năng lực rõ nét hơn: năng lực quản trị những cấu trúc đô thị phức hợp, chuẩn hóa kỷ luật vận hành trong công nghiệp và kết nối vào các mạng lưới giá trị quốc tế. Ba yếu tố này hợp thành một “tam giác năng lực”, tạo nền tảng để doanh nghiệp vững vàng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và mở rộng ra khu vực.

Năng lực quản trị hình thành từ việc phát triển bất động sản đô thị

Hơn một thập kỷ phát triển, KITA Group khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản qua các dự án đô thị quy mô và nhiều thương vụ M&A đáng chú ý. Quan trọng hơn, quá trình này đã hun đúc nên năng lực quản trị mang tính cấu trúc – nền tảng tạo nên sức bền của doanh nghiệp trong dài hạn.

Trên thực tế, phát triển một khu đô thị không chỉ là câu chuyện xây thêm những căn nhà. Đó là bài toán kiến tạo một không gian sống hoàn chỉnh, nơi kiến trúc, hạ tầng và cộng đồng cư dân được kết nối trong một cấu trúc hài hòa.

Cách tiếp cận này phần nào được phản chiếu trong các dự án đô thị mà KITA Group phát triển tại nhiều thành phố lớn như: khu biệt thự hạng sang GIA by KITA (Hà Nội), Tòa căn hộ cao cấp KIỀU by KITA (TP.HCM) và Đại đô thị sân bay KITA Airport City (Cần Thơ)…

Mỗi dự án được đặt trong một bối cảnh phát triển khác nhau cùng những yêu cầu riêng về quy hoạch, sản phẩm và tổ chức triển khai, giúp KITA Group từng bước hình thành năng lực quản trị dự án phức hợp, một phần quan trọng cho những bước phát triển tiếp theo.

Chuẩn hóa năng lực vận hành từ lĩnh vực công nghiệp chế tạo

Bên cạnh bất động sản, KITA Group cũng mở rộng sang nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp chế tạo với việc tham gia sản xuất và lắp ráp xe ô tô thương mại chạy điện.

Sự chuyển dịch này đưa doanh nghiệp vào một môi trường vận hành hoàn toàn khác, nơi kỷ luật hệ thống được đặt lên hàng đầu. Từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến chuỗi cung ứng, mọi quy trình đều được chuẩn hóa và vận hành đồng bộ.

Việc lựa chọn phát triển xe thương mại điện phục vụ giao hàng chặng cuối cũng cho thấy cách tiếp cận khác của KITA Group khi đặt mình vào giao điểm của hai xu hướng lớn: sự phát triển nhanh của logistics đô thị và quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch, góp phần hoàn thiện năng lực vận hành chuẩn hóa của doanh nghiệp trong hành trình mở rộng ra thị trường khu vực.

Hợp tác để mở rộng hệ sinh thái

Lựa chọn mở rộng ra ngoài thị trường nội địa, KITA Group không đi một mình. Thay vào đó, doanh nghiệp tìm cách kết nối vào các mạng lưới giá trị quốc tế, nơi công nghệ, chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn sản xuất đã được định hình.

Ở lĩnh vực ô tô, xe máy điện, doanh nghiệp hợp tác với các Tập đoàn hàng đầu Trung Quốc để tiếp cận nền tảng công nghệ và kinh nghiệm sản xuất đã được kiểm chứng của một hãng xe toàn cầu, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng năng lực trong lĩnh vực xe thương mại chạy điện.

Với lĩnh vực năng lượng, việc hợp tác với Cowboy Clean Fuels (Mỹ) mở ra hướng phát triển các nguồn khí tự nhiên tái tạo, giải pháp đang được nhiều nền kinh tế quan tâm trong bối cảnh tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở thành điều kiện của thương mại quốc tế.

Song song với đó, KITA Group cũng hợp tác với Central Retail Việt Nam - thành viên của tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan để phát triển các tổ hợp mua sắm và giải trí tại trung tâm các khu đô thị do KITA Group phát triển.

Có thể thấy, hành trình “Go Global” của KITA Group không đơn thuần là câu chuyện mở rộng thị trường, mà là kết quả của quá trình tích lũy và củng cố năng lực trong nhiều năm phát triển. Khi ba cạnh của tam giác Mobius ngày càng hoàn thiện, doanh nghiệp cũng từng bước mở rộng vị thế của mình trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.