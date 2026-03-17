Công nghệ giúp minh bạch hóa thị trường bất động sản

(VTC News) -

Công nghệ đang thay đổi cách người mua tìm kiếm nhà đất

Công nghệ tạo nên nhiều thay đổi trong thị trường bất động sản.

Trước đây, việc tìm mua bất động sản thường gắn liền với những phương thức quen thuộc như nhờ người quen giới thiệu, liên hệ môi giới tại khu vực hoặc tìm thông tin qua các bảng rao vặt. Người mua thường phải dành nhiều thời gian khảo sát từng khu vực, hỏi giá từ nhiều nguồn khác nhau trước khi đưa ra quyết định. Với những người ít kinh nghiệm, quá trình này đôi khi kéo dài và không phải lúc nào cũng mang lại thông tin đầy đủ.

Sự phổ biến của internet và điện thoại thông minh đã làm thay đổi đáng kể cách người mua tiếp cận thị trường. Chỉ với vài thao tác tìm kiếm, người dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về nhiều bất động sản ở các khu vực khác nhau. Những dữ liệu như giá bán, diện tích, vị trí hay hình ảnh thực tế đều được cập nhật trực tuyến, giúp người mua có cái nhìn tổng quan trước khi quyết định đi xem nhà.

Ngoài ra, các nền tảng trực tuyến còn cho phép người dùng lọc thông tin theo nhiều tiêu chí như mức giá, loại hình nhà đất hoặc khu vực mong muốn. Nhờ đó, quá trình tìm kiếm trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, đồng thời giúp người mua dễ dàng so sánh nhiều lựa chọn để tìm ra bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Xu hướng số hóa sẽ tiếp tục định hình thị trường bất động sản

Khái niệm Proptech trở nên phổ biến hơn.

Không chỉ thay đổi cách người mua tìm kiếm thông tin, công nghệ còn đang tác động mạnh mẽ đến cách thị trường bất động sản vận hành. Trong những năm gần đây, khái niệm Proptech (Property Technology) ngày càng được nhắc đến nhiều khi nói về quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nhà đất. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động liên quan đến bất động sản, từ tìm kiếm thông tin, đăng tin, quảng bá sản phẩm cho đến phân tích dữ liệu thị trường.

Một trong những ứng dụng phổ biến của Proptech là các website và nền tảng đăng tin bất động sản trực tuyến. Những nền tảng này cho phép người bán dễ dàng đăng tải thông tin nhà đất, đồng thời giúp người mua tiếp cận nhiều lựa chọn khác nhau chỉ với vài thao tác tìm kiếm. Thông tin về giá bán, vị trí, diện tích hay hình ảnh bất động sản được hiển thị rõ ràng, tạo điều kiện để người dùng dễ dàng so sánh và đánh giá trước khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, Proptech còn mang lại nhiều công cụ hỗ trợ như bản đồ khu vực, bộ lọc tìm kiếm theo mức giá hoặc loại hình bất động sản, cũng như khả năng tổng hợp dữ liệu thị trường. Nhờ những công cụ này, người dùng có thể hiểu rõ hơn về xu hướng giá cả và nhu cầu tại từng khu vực. Nhiều chuyên gia cho rằng việc ứng dụng công nghệ sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới, góp phần giúp thị trường bất động sản trở nên minh bạch và hiệu quả hơn.

Mogi.vn - Nền tảng số hỗ trợ kết nối người mua và người bán bất động sản

Website mua bán, cho thuê nhà đất Mogi.vn.

Mogi.vn là một nền tảng cung cấp thông tin mua bán và cho thuê bất động sản tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Với hệ thống tin đăng được phân loại theo khu vực, mức giá và loại hình bất động sản, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.

Bên cạnh đó, việc cập nhật tin đăng thường xuyên của nền tảng này giúp người mua tiếp cận thông tin mới một cách kịp thời. Người bán cũng có thể chủ động đăng tải hoặc điều chỉnh nội dung tin đăng để giới thiệu bất động sản của mình tới nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Sự kết nối trực tiếp giữa người mua và người bán thông qua nền tảng trực tuyến góp phần rút ngắn quá trình giao dịch và giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn.

Thông tin liên hệ Website: https://mogi.vn/ Địa chỉ: A35 Nam Quang 2, KĐT Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Hưng, TP.HCM Hotline: 02873001234 Email: trogiup@mogi.vn