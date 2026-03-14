Xu hướng tìm nơi an dưỡng tuổi già: Bất động sản chăm sóc sức khỏe lên ngôi

Điều này không chỉ giúp con cái yên tâm phát triển sự nghiệp mà còn mang đến cho cha mẹ một tuổi già thư thái, khỏe mạnh mỗi ngày.

"Kinh tế bạc" lên ngôi và tư duy chủ động tìm nơi an cư

Xã hội hiện đại kéo theo những thay đổi lớn trong cấu trúc gia đình. Nhiều người bận rộn với công việc tại các trung tâm kinh tế lớn, khiến việc kề cận chăm sóc cha mẹ già trở thành một trăn trở. Đứng trước thực tế già hóa dân số, mô hình "kinh tế bạc" - nền kinh tế phục vụ người cao tuổi - đang trở thành điểm sáng.

Theo báo cáo tại Hội thảo Kỷ nguyên vịnh biển do báo Tiền Phong tổ chức ngày 7/3 vừa qua, Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá lớn và "kinh tế bạc" đang nổi lên như một xu hướng đầu tư mới đầy tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản du lịch. Tuy nhiên, giữa bối cảnh thị trường đa dạng, việc lựa chọn một “bến đỗ” an toàn cho dòng tiền vẫn là bài toán khiến không ít nhà đầu tư phải cân nhắc.

Để giải bài toán "bến đỗ" này, tiêu chí y tế và sức khỏe đang được đặt lên hàng đầu. Theo GS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, đối với người lớn tuổi, nơi ở hiện nay yêu cầu khắt khe nhất là phải có khả năng cấp cứu kịp thời khi xảy ra đột quỵ hoặc các biến cố sức khỏe, đồng thời kết nối sẵn sàng với hệ thống chuyển viện.

Chính vì thế, nhiều người trung niên đang chủ động chuẩn bị cho tuổi hưu bằng cách dùng một phần nguồn thu từ tài sản cho thuê để chi trả cho các căn hộ trị liệu cao cấp. Tại đây, người cao tuổi không bị bó hẹp như trong các viện dưỡng lão khép kín mà được sống trong không gian mở, tự do gặp gỡ con cháu, giao lưu với cộng đồng cùng thế hệ.

Cha mẹ sống an yên sẽ giúp con cái yên tâm hơn.

Cốt lõi tạo nên sức hút của các mô hình bất động sản an dưỡng mới chính là hệ sinh thái y tế được tích hợp ngay trong khu vực sống. Sức khỏe của cư dân lớn tuổi được giám sát liên tục 24/7 qua các thiết bị đồng hồ thông minh, vòng đeo tay kết nối thẳng tới trung tâm y tế. Những chỉ số sinh tồn quan trọng như huyết áp, nhịp tim, đường huyết và chất lượng giấc ngủ được cập nhật theo thời gian thực để phát hiện rủi ro từ sớm.

Ngay cả khi con cái đi làm xa tại TP.HCM hay Mỹ, họ vẫn có thể dễ dàng theo dõi sức khỏe của cha mẹ mỗi ngày qua hệ thống dữ liệu số. Không dừng lại ở đó, người cao tuổi còn được tận hưởng dịch vụ chăm sóc chuyên sâu như thiết kế dinh dưỡng theo từng bệnh lý, hỗ trợ phục vụ bữa ăn tận phòng, đảm bảo một nếp sống khoa học và thư giãn tuyệt đối.

Tìm nơi an dưỡng tuổi già gần Hà Nội – lựa chọn mới tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên

Giải quyết trọn vẹn bài toán tìm "bến đỗ" an toàn, Tập đoàn Onsen Fuji tiên phong kiến tạo chuỗi bất động sản gắn liền với chăm sóc sức khỏe và trị liệu bền vững. Tiếp nối thành công mang tính biểu tượng của dự án Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ), Onsen Fuji tiếp tục mở rộng bản đồ bất động sản trị liệu cao cấp với hai dự án quy mô lớn là Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội và Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, tạo thành một hệ sinh thái trị liệu hoàn chỉnh bao quanh khu vực vệ tinh Hà Nội.

Tại xã Diên Hà, Hưng Yên là khu tổ hợp thương mại – dịch vụ lưu trú Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên (quy mô 48 ha) vừa được chính thức khởi công. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái với mạch khoáng nóng quý hiếm, từng được UNICEF phát hiện và ghi nhận từ năm 1994.

Được “chưng cất” ở độ sâu hơn 60m dưới lòng đất, nguồn khoáng nóng Diên Hà kết tinh nhiều khoáng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe, duy trì ở nhiệt độ 37 - 53 độ C rất thích hợp cho việc ngâm tắm, trị liệu quanh năm. Đặc biệt, với hàm lượng cao Natri Bicarbonat, khoáng nóng Diên Hà có hiệu quả nổi bật trong phục hồi hệ cơ xương khớp, thanh lọc làn da, cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường lưu thông khí huyết, giải tỏa căng thẳng.

Đó là điều kiện vô giá để nơi đây phát triển mô hình nghỉ dưỡng trị liệu, góp phần viết tiếp chương mới về một kỷ nguyên thịnh vượng của Hưng Yên. Dự án cung cấp 724 căn hộ trị liệu Thera Home và 232 căn shophouse thương mại – giải pháp an cư hoàn hảo dành cho người lớn tuổi. Các căn hộ được thiết kế tối ưu hóa cho sinh hoạt của người già, sử dụng vật liệu sinh học thân thiện, kết hợp cùng hệ tiện ích và khoáng nóng tự nhiên, hướng đến không gian sống cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Toàn cảnh tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng – trị liệu tại Diên Hà, Hưng Yên.

Sự xuất hiện của chuỗi bất động sản mang thương hiệu Lynn Times Onsen Retreat không chỉ mang đến cơ hội sinh lời an toàn, giải tỏa cơn khát đầu tư "kinh tế bạc", mà còn là món quà báo hiếu trọn vẹn nhất. Nơi đây, đấng sinh thành được tận hưởng tuổi già trong sự chăm sóc đủ đầy và những người con luôn có một nơi chốn bình yên, an tâm hướng về.