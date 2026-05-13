Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu xây nhà máy chế biến dừa công nghệ hàng đầu thế giới

Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II là nhà máy chế biến dừa thứ hai thuộc Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu ACP, một đơn vị thành viên của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG). Tiếp nối nhà máy chế biến dừa Á Châu I, Nhà máy chế biến dừa Á Châu II tiếp tục phát huy lợi thế của thủ phủ dừa Vĩnh Long, góp phần đưa ngành dừa Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn.

Tham gia lễ động thổ Nhà máy chế biến dừa Á Châu II, ông Nguyễn Trúc Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG): “Việc doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư là thông điệp mạnh mẽ gửi tới cộng đồng nhà đầu tư về một môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và đầy tiềm năng của tỉnh. Tôi kỳ vọng nhà máy sẽ sớm hoàn thành, đưa những sản phẩm dừa của Vĩnh Long vươn xa trên thị trường quốc tế”.

Trong hơn 10 năm phát triển, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã nỗ lực đầu tư phát triển Nhà máy chế biến dừa Á Châu I, cung ứng cho thị trường toàn cầu đa dạng sản phẩm từ nước dừa đóng hộp, cơm dừa sấy khô, bột sữa dừa, nước cốt dừa, dầu dừa…

Với mong muốn đáp ứng sự ưa chuộng của khách hàng trên thế giới, Nhà máy chế biến dừa Á Châu II tiếp tục được đầu tư hệ thống dây chuyền trang thiết bị hiện đại hàng đầu EU, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường toàn cầu.

Nhà máy chế biến dừa Á Châu II tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG), góp phần nâng tầm vị thế nguyên liệu nông sản Việt Nam trên toàn cầu.

Theo đó, Nhà máy chế biến dừa Á Châu II được triển khai đồng bộ với ba hạng mục trọng điểm gồm dây chuyền công nghệ tiệt trùng UHT được chuyển giao từ Tetra Pak (Thụy Điển) - tập đoàn hàng đầu thế giới về giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm, có công suất 48.000 tấn/năm; dây chuyền nước cốt dừa đông lạnh công suất 16.000 tấn/năm; và hai dây chuyền cơm dừa nạo sấy với tổng công suất 2.400 tấn/năm. Toàn bộ hệ thống dây chuyền và thiết bị được nhập khẩu từ châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế.

Được đầu tư với tổng vốn gần 630 tỷ đồng trên diện tích gần 60.000 m², Nhà máy chế biến dừa Á Châu II dự kiến sẽ đi vào vận hành từ quý I/2027, góp phần thúc đẩy mở rộng vùng nguyên liệu dừa quy mô công nghiệp tại Vĩnh Long, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Ông Frederick Cruchet – Giám Đốc điều hành quản lý dự án Tetra Pak khu vực Đông Nam Á cam kết đồng hành đưa nhà máy chế biến dừa Á Châu II trở thành niềm tự hào của tỉnh Vĩnh Long.

Đến nay, AIG đã phát triển hệ sinh thái các công ty thành viên vận hành nhiều nhà máy chế biến sâu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm trên cả nước, từ miền Bắc, miền Trung, Đông Nam Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long. Các sản phẩm nông sản chế biến sâu của AIG hiện đã xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị trường Halal tiềm năng tại Trung Đông.

Đồng thời, với tầm nhìn góp phần nâng cao vị thế ngành nguyên liệu nông sản Việt trên bản đồ thế giới cùng tinh thần tiên phong, sáng tạo không ngừng và nỗ lực đầu tư công nghệ, trang thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) luôn đồng hành cùng các đối tác toàn cầu thực hiện chiến lược phát triển bền vững, theo mô hình vận hành xanh và hội nhập quốc tế.