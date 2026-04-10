Kinh doanh hàng hóa giả, 7 cơ sở ở Đà Nẵng bị phạt gần 220 triệu đồng

(VTC News) -

Này 10/4, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương TP Đà Nẵng) cho biết Đội Quản lý thị trường số 2 vừa áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đột xuất 7 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm tại phường Sơn Trà (2 cơ sở) và phường Hội An (5 cơ sở).

Lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. (Ảnh: QLTT)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đang kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gồm: 295 túi xách giả mạo các nhãn hiệu GUCCI, CHANEL, HERMÈS, FENDI; 27 đôi giày thể thao giả nhãn hiệu NIKE. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm xác định là 177.930.000 đồng.

Các Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật; hoàn thiện hồ sơ trình Đội trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm, với tổng số tiền 215,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Được biết, năm ngoái, một cửa hàng ở Đà Nẵng cũng bị phạt hơn 100 triệu đồng vì bán hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, cuối tháng 6, lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra cửa hàng Mega Premium thuộc hộ kinh doanh Mega Premium Shopping Mall (đường Trần Phú, TP Đà Nẵng). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm gồm túi xách, ví, kính mắt, khăn choàng, dây thắt lưng… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng giá trị lô hàng vi phạm được xác định lên đến hơn 183,5 triệu đồng, với 232 đơn vị sản phẩm.

Căn cứ kết quả xác minh, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt 102,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Mega Premium Shopping Mall, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nói trên.