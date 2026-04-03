Điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của Hoàng Hường

Tại buổi họp báo chiều 3/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan hệ sinh thái Hoàng Hường.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng C01, sau khi khởi tố Hoàng Thị Hường và 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã thu giữ các sản phẩm trong hệ thống của Hoàng Hường.

Thiếu tướng Lê Văn Tân thông tin tại họp báo.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định đối với các sản phẩm trong hệ sinh thái các công ty của Hoàng Thị Hường. Tuy nhiên, đến nay do số lượng sản phẩm giám định rất lớn và còn có các quan điểm khác nhau trong đánh giá về kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nên chưa có kết luận giám định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung đánh giá hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; điều tra xác minh nguồn gốc của các sản phẩm do Hoàng Thị Hường kinh doanh và mở rộng điều tra đối với hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng để xử lý các đối tượng đồng phạm của Hoàng Thị Hường", Thiếu tướng Lê Văn Tân nói và cho biết khi có kết quả giám định và kết quả điều tra, Bộ Công an sẽ thông tin.

Bị can Hoàng Hương

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) cùng 6 bị can khác để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản của Hoàng Hường ước tính trên 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Tại họp báo của Bộ Công an hồi tháng 12/2025, đại diện C01 cho biết, đơn vị mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. C01 thực hiện việc giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.

Đại diện Cục C01 cho biết thêm, số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường rất nhiều.